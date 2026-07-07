Fabricar casas como automóviles: el Grupo Lobe invierte 15 millones en una división de vivienda industrializada

La constructora aragonesa Grupo Lobe redobla su apuesta por la industrialización del sector residencial con el lanzamiento de una nueva división destinada a la producción en serie de componentes inmobiliarios que ha bautizado como Qbik Systems. La empresa de Juan Carlos Bandrés inyectará 15 millones de euros en el despegue de la filial para instalar líneas de ensamblaje en Zaragoza y Segovia, dos centros productivos donde montará sus propias fachadas, ventanas, estructuras metálicas o módulos de baño para después ensamblar las viviendas industrializadas en sus distintas promociones en Aragón, Madrid o la Comunidad Valenciana.

El grupo inmobiliario redobla así su intención de aplicar este novedoso modo de construir vivienda a su cartera en crecimiento, con la que tienen proyectada levantar más de 5.000 viviendas en el próximo lustro. Para ello, la constructora prevé la creación de 60 puestos de trabajo directos en la primera fase de desarrollo.

Instalaciones del Grupo Lobe, en Malpica. / Pablo Ibáñez

En el caso de Zaragoza, la constructora ha adquirido las instalaciones de Cobega (el histórico embotellador y distribuidor de Coca-Cola en España) próximas a su propio cuartel de operaciones en el polígono de Malpica. Se trata de una parcela de más de 23.000 metros cuadrados en los que se erigen varias naves que suman 5.000 metros cuadrados listos para albergar la maquinaria que el proyecto requiere, así como un edificio de oficinas.

Viviendas industrializadas

Además, la constructora quiere mostrar al mundo el interior de estas viviendas industrializadas, por lo que contará allí con un espacio expositor con seis viviendas desarrolladas de forma modular en un 80%. La exposición también servirá como banco de pruebas antes de integrar las opciones de construcción modular a las distintas promociones del grupo aragonés.

Grupo Lobe impulsa una fábrica para industrializar viviendas con una inversión de 15 millones de euros. / Pablo Ibáñez

"Queremos un producto de más calidad que la habitual. Dicho de otro modo, queremos cambiar las cosas y pasar de medirlas en centímetros, como ahora, a medirlas en milímetros. Esa precisión es lo que permite que un coche sea fiable y es lo que queremos hacer con la vivienda", señala Bandrés.

Los plazos

El objetivo de la firma zaragozana es poner en marcha la primera fase de esta nueva división hacia final de año, aunque, explica Bandrés, la construcción modular es una apuesta del grupo desde tiempo atrás, por una cuestión de ajuste económico. "Los costes están presionando mucho al precio final; de hecho, un porcentaje muy alto del incremento del precio de la vivienda se debe a la subida del precio de los materiales, por lo que la apuesta por la industrialización permitirá acotar ese precio de la vivienda", señala Bandrés.

El Grupo Lobe quiere avanzar en la industrialización del sector de la vivienda. / Pablo Ibáñez

El despliegue de Qbik Systems se llevará a cabo en varias fases, razón por la que Lobe tiene reservada una importante superficie para ampliar las instalaciones que acaba de adquirir en el polígono Malpica, donde cuenta con 23.000 metros cuadrados de suelo. En el caso de Segovia, donde cuentan con un centro de producción desde 2024.

El Grupo Lobe mantiene su senda de crecimiento y consolidación como líder en el sector residencial aragonés y construcción sostenible nacional tras alcanzar una cartera de proyectos valorada en 1,12 millones de euros euros, distribuidos en un total de 5.053 viviendas con las promociones hasta el año 2029. El año pasado, el grupo marcó un récord de ventas con casi 195 millones de euros.