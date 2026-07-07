OLA DE CALOR
Un incendio activo en Isábena ya ha quemado 15 hectáreas en la comarca de Ribagorza
El fuego declarado a las 18.30 horas y probablemente causado por un rayo se tratará de controlar durante la noche con tres brigadas terrestres
La comarca de Ribagorza está sufriendo este martes su primer gran incendio forestal de la temporada. Las llamas, declaradas a las 18.30 horas en el municipio de Isábena probablemente causado por un rayo debido a la previsión de tormentas eléctricas que existía para la zona. El frente ha arrasado en pocas horas con hasta 15 hectáreas de terreno boscoso y arbustos.
Para la extinción del fuego, el Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón ha desplegado con rapidez tres brigadas helitransportadas con sus respectivos helicópteros ligeros procedentes de Bailo, Boltaña y Peñalba, además de tres brigadas terrestres y tres autobombas. El objetivo es perimetrar las llamas con rapidez antes de la caída de la noche.
Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, se ha incorporado un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.
Con la llegada del ocaso, los medios aéreos se retirarán del área afectada, por lo que las labores de control e intervención durante la noche continuarán a cargo de las tres brigadas terrestres y las tres autobombas de INFOAR.
Las llamas se encuentran en los alrededores del valle Isábena, donde se encuentran núcleos de población como Roda o La Puebla. Por el momento los pueblos no han sufrido afecciones, aunque las altas temperaturas y la variación en la dirección del viento pueden cambiar la situación en cualquier momento. Las previsiones iniciales de cara a su extinción no son malas.
El inicio del mes de julio ha sido especialmente destructivo en términos de incendios forestales y hasta este lunes los fuegos de Loporzano y Leciñena no han quedado controlados después de quemar 245 y más de 3.000 hectáreas, respectivamente. Con la actual ola de calor toda la comunidad sigue en alerta roja.
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