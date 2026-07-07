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Locura por La Vaquilla en Teruel: con todos los trenes agotados, estos son los buses que quedan disponibles

Más de 40 autobuses partirán este sábado desde Zaragoza para llevar a cientos de jóvenes a la popular festividad turolense

Inicio de las Fiestas de La Vaquilla de Teruel el pasado mes de julio.

Inicio de las Fiestas de La Vaquilla de Teruel el pasado mes de julio. / ÁNGEL DE CASTRO

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Martín Vital

Zaragoza

Teruel ya calienta motores durante estos días para su más conocida festividad: Las Fiestas del Ángel, o más popularmente conocida como La Vaquilla. Una celebración popular que tiene una fecha prácticamente inamovible en el calendario, el 10 de julio o el fin de semana más cercano a ese día, como ha tocado este 2026. Su chupinazo en la plaza del Torico es el evento principal que más gente congrega en sus calles, joven y no tan joven.

Se trata de una fiesta que ha ido creciendo con el paso de los años y su popularidad ha traspasado las fronteras aragonesas, convirtiéndose así en una fecha muy disfrutable para todos aquellos acompañantes de vecinos o visitantes que se pasan por Teruel este fin de semana. Al alojamiento, que ya de por sí es difícil encontrarlo, al haber grupos de personas que reservan apartamento en la capital de la provincia hasta con un año de antelación, se le suma el transporte y la logística.

Un pasajero adquiriendo un billete para un tren

Un pasajero adquiriendo un billete para un tren / José Navarro

Para aquellos zaragozanos que no tengan oportunidad de no viajar en un vehículo particular y que puedan disfrutar de los descuentos del Verano Joven este año, aquellas personas que tengan entre 18 y 30 años, la ida y la vuelta en tren les ha salido a precio de ganga, ya que el comprar sus billetes de Regionales y Media Distancia de Renfe se les aplica una rebaja del 90%. Teniendo en cuenta que la mayoría de boletos hasta Teruel cuestan o 12,35 o 16,65 euros, todos estos que hayan sido comprados con dicho programa activo habrán costado o 1,23 o 1,67 euros. Es decir, ida y vuelta por menos de 4.

Y sí, estamos hablando en pasado porque todos los billetes de los trenes de Media Distancia ya se han agotado desde hace días, tanto los del 10 de julio como los del 11. Muestra de que son unas fiestas bajo muchísima demanda de servicios y que la gente no se quiere perder.

Opción B... autobuses

Aquí el Verano Joven ya deja de tener influencia en el precio final, ya que el programa estival propulsado durante estos últimos años por el Ministerio de Transportes no aplica este descuento en los trayectos en autobús entre provincias de la misma comunidad autónoma. A través de la principal empresa que ofrecen este trayecto, que es Movilidad Jiménez, los billetes a Teruel salen por 14,95 euros la unidad.

Del propio día 11 de julio quedan escasas unidades tanto a las primeras horas del día (6.00, 8.00 y 9.00), al mediodía (13.00, ideal para llegar al chupinazo) y a altas horas de la tarde (19.30). Sin embargo, del próximo viernes todavía pueden adquirirse en diferentes horarios: desde primera hora de la mañana hasta casi medianoche, a excepción de a los buses de las 15.00, 16.00 o 18.00 horas. Lo complicado pasaría a ser el cómo pasar la noche si te ha salido este plan de última hora...

Estación de autobuses de Delicias, Zaragoza

Estación de autobuses de Delicias, Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

Habrá buses de vuelta a lo largo de toda la madrugada del domingo para aquellos que se les haga mucha bola la noche y para los que se les quede corta. Un trayecto que, contando la ida y la vuelta, roza las cuatro horas y media.

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Este sábado más de 40 autobuses partirán desde la estación delicias para llevar a cientos de jóvenes vestidos de blanco y con pañuelo rojo a vivir las fiestas de La Vaquilla. Un movimiento en masa que evidencian las ganas de este sector de la población de empaparse de otras tradiciones, culturas... y en ese caso, de vino.

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