Los municipios de la provincia de Zaragoza alertan de que sin vivienda no podrán atraer población

Catorce municipios de la provincia de Zaragoza han protagonizado esta mañana las tres mesas redondas de la jornada El territorio, motor de Aragón, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el patrocinio de Aqualia y la colaboración de la Diputación de Zaragoza, en cuya sede se ha celebrado el encuentro y al que han asistido un centenar de alcaldes y concejales. La vivienda, las comunicaciones, los servicios públicos y el desarrollo industrial volvieron a situarse en el centro de las preocupaciones y reivindicaciones del medio rural.

Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y poner el acento en la «profunda transformación» que ha sufrido la provincia en las últimas décadas. Ha destacado que el crecimiento de Zaragoza y su área de influencia, impulsado por sectores como el del automóvil, el tecnológico, el agroalimentario y el logístico deben convertirse en «una oportunidad para generar empleo, atraer población y mejorar los servicios en los municipios».

El foro ha contado con la intervención del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, quien ha defendido el papel esencial del municipalismo y ha puesto en valor el compromiso diario de alcaldes y concejales con sus vecinos. Pérez ha destacado que «los ayuntamientos son mucho más que administraciones locales, ya que representan espacios de convivencia, cohesión social e igualdad de oportunidades». Uno de los ejes de su intervención ha sido la lucha contra la despoblación, un fenómeno que, según ha señalado, trasciende el ámbito demográfico y afecta directamente a cuestiones como la vivienda, la movilidad, la sanidad, la educación, el empleo o la digitalización. Pérez ha apostado por reforzar la colaboración entre administraciones y por una gobernanza basada en el diálogo, el consenso y la lealtad institucional. A su juicio, «solo mediante una acción coordinada será posible garantizar que vivir en un pequeño municipio no suponga disponer de menos derechos ni de menos oportunidades».

El foro ha contado con la intervención del presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez. / Miguel Angel Gracia

Tres mesas redondas con un debate vivo

Primera mesa redonda, 'La corona metropolitana', con los alcaldes y representantes de Cadrete, María de Huerva, San Mateo de Gállego, Cuarte y El Burgo de Ebro. / Miguel Angel Gracia

En la primera mesa redonda, La corona metropolitana. Crecer junto a Zaragoza, alcaldes y representantes de Cadrete, María de Huerva, San Mateo de Gállego, El Burgo de Ebro y Cuarte de Huerva han debatido sobre el crecimiento de sus municipios y su identidad propia frente a Zaragoza. Han coincidido en la importancia de las tradiciones, el tejido asociativo, la educación pública y los servicios para reforzar el sentimiento de pertenencia y evitar convertirse en «ciudades dormitorio». También han señalado la vivienda, el transporte y la falta de frecuencias de autobús como principales retos, junto al papel del suelo industrial para atraer empresas y generar empleo.

Remolinos, Belchite, Fuendetodos y Magallón participaron en el foro organizado por El Periódico de Aragón. / Miguel Angel Gracia

Por su parte, los alcaldes de Remolinos, Belchite, Fuendetodos y Magallón han abordado en la segunda mesa, Municipios con identidad propia, las oportunidades y problemas alrededor de la vida en sus municipios. Cuestiones que afectan al mundo rural de forma transversal, han explicado. Los cuatro han coincidido en la necesidad de mantener unos servicios públicos fuertes, desde la sanidad con los consultorios locales hasta el transporte público. También la vivienda o la mejora de las infraestructuras centraron el debate.

Alcaldesas y alcaldes de Ejea de los Caballeros, Calatayud, Pedrola, Borja y La Almunia de Doña Godina en la mesa 'Municipios que atraen inversión'. / Miguel Angel Gracia

La tercera mesa del foro, Municipios que atraen inversión, ha reunido a cinco de las principales localidades de la provincia de Zaragoza: Ejea de los Caballeros, Borja, La Almunia de Doña Godina, Pedrola y Calatayud. Como motores industriales y de empleo dentro del territorio, sus alcaldes han abordado los retos de la gestión municipal, el uso del suelo, la vivienda, la migración, las infraestructuras, movilidad y la formación para la empleabilidad. Las cinco alcaldías han coincidido en destacar la necesidad de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, desde el Gobierno de España hasta las diputaciones, sin dejar de lado al Gobierno de Aragón, que legisla sobre competencias fundamentales para los municipios, como la vivienda.

FORO DE MUNICIPALISMO 'TERRITORIO, MOTOR DE ARAGON' EN LA SALA DEL TRONO DE LA DPZ / Miguel Angel Gracia / EPA

Para cerrar la jornada, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado un plan extraordinario de ayudas a los municipios de unos 100 millones de euros, que se sumará a los 50 millones del PLUS (Plan Unificado de Subvenciones) y a los 20 millones del plan Agenda 2030. Además, ha avanzado que el PLUS 2027 aumentará su dotación hasta los 75 millones, un 50% más, consolidándose como la principal línea de ayudas que reciben cada año los 292 municipios de la provincia.

La información completa del foro se publicará este domingo en un amplio especial de 20 páginas.