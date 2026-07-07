Las noches cálidas se multiplicarán en el valle del Ebro hasta superar las 60 por verano en 2050

Parece que lo peor está por llegar. Las altas temperaturas que de un tiempo a esta parte han golpeado Aragón han sido solo un adelanto de la situación climática que vivirá la comunidad en los 25 próximos años, cuando se prevé que las máximas se incrementen en hasta 5 grados en el valle del Ebro y, en los casos más extremos, se lleguen a vivir más de 60 noches cálidas por verano.

Así lo estiman las previsiones del informe Carlo extremo, salud en riesgo, que presentó el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y DKV en el marco del Observatorio de Salud y Medioambiente y que toma como referencia el periodo comprendido entre los años 1971 y 2000. El análisis apunta a que en 2050 podría haber entre 30 y 40 noches cálidas más por verano en el país que entonces, por lo que concluyen que España se calienta "a un ritmo especialmente rápido".

Este aumento de noches cálidas va ligado al incremento de máximas, ya que la subida de las temperaturas a lo largo del día provoca que se acumule más calor y dificulta que la atmósfera se enfríe, lo que puede impide que el cuerpo tenga una tregua para descansar físicamente. El informe proyecta que en 2030 ya habrán aumentado las mínimas nocturnas, "comprometiendo de forma significativa la capacidad del organismo humano para recuperarse del estrés térmico diurno".

El análisis también revela que Zaragoza será una de las zonas urbanas del interior peninsular más expuestas al estrés térmico, entendido este como la sobrecarga física y el malestar que sufre el cuerpo al acumular o perder calor en exceso.

En esta línea, el informe advierte del riesgo que suponen las altas temperaturas para la población vulnerable, en concreto para las personas mayores que viven solas en pequeños municipios. También lo apuntan los datos del Instituto de Salud Carlos III en el MoMo (el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), que revelan que 48 de las 50 muertes que han registrado en Aragón por excesos de temperaturas en lo que va de año son de personas mayores de 65 años.

El informe también pone el foco en los trabajadores agrícolas. Según revela, el estrés térmico laboral aumenta un 21% el riesgo de accidentes en el sector de la agricultura y un 17% en el de la hostelería. Ello hace al análisis considerarlo un "factor crítico" en Aragón, que es referente en producción ganadera y tiene al sector agrario como uno de sus pilares en desarrollo económico y equilibrio territorial.

En la comunidad hay un gran número de trabajadores -de agricultura, construcción, obra civil...- que están expuestos al calor extremo y a sus consecuencias, que van desde golpes de calor hasta accidentes y que son al mismo tiempo uno de los grupos menos visible en los planes de protección. En esta línea, el informe evoca el suceso que se produjo en Fraga (Huesca) en junio de 2025, cuando murió un temporero a causa de un golpe de calor mientras trabajaba.

Tal es el impacto del estrés térmico laboral que el análisis lo posiciona como "el principal riesgo climático para la salud" en España, y lo pone como ejemplo con los datos de atenciones en hospitales, según el análisis "al límite" por la nueva realidad climática.

Desde el pasado mayo, los hospitales públicos de Aragón ya han realizado 68 atenciones en urgencias con diagnóstico principal relacionado con consecuencias del calor, y 13 de ellas han derivado en ingreso hospitalario. De este total, 8 tuvieron un diagnóstico principal relacionado con el calor y las restantes fueron por otras patologías agravadas por las altas temperaturas.

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El informe destaca que Aragón ha puesto en marcha iniciativas para mitigar los impactos del calor de la mano de CEPYME, entre otras.