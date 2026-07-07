Peñaflor alerta de los peligros de bañarse en la Peña del Cuervo: "Hay riesgo en el río y en la carretera"

En el barrio rural de Peñaflor se encuentra uno de los parajes naturales más propicios para el baño en la capital aragonesa, el conocido espacio de la Peña del Cuervo, un remanso de agua esculpido entre paredes en pleno río Gállego.

Sin embargo, la alcaldesa rural de Peñaflor alerta de los riesgos "tanto en la carretera como en el río" en un lugar cada vez más frecuentado y en el que dos personas han fallecido en distintos accidentes en la última década. "Es un peligro tanto para quienes van en coche y aparcan mal, como para quienes van en bus, por no hablar de las corrientes del río y la poca profundidad", subraya Mamen López.

Una playa natural a pie de río, espacio para comer o merendar y unas paredes verticales a unos doce metros del cauce del río hacen de este lugar un entorno en el que cientos de personas se acercan para mitigar el calor. Pero la alcaldesa rural insiste en que la zona "no está preparada" para asumir tanta afluencia de personas y denuncia la "dejadez" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Vista panorámica de la Peña del Cuervo. / Ayuntamiento de Zaragoza

"Queda mucho por hacer en los accesos: van grupos de jóvenes en bicicleta en una carretera casi sin arcén; en la parada de bus apenas hay hueco, y el transporte se llena de bañistas y deja sin espacio a los vecinos", la alcaldesa de Peñaflor enumera los problemas de este conocido espacio natural, a los que añade los de aparcamiento y el incumplimiento de unas reglas básicas. "Está prohibido aparcar en el camino en la temporada de verano para poder garantizar evacuaciones en caso de emergencia, pero no siempre se respeta", explica.

La alcaldesa rural pide también una mayor implicación por parte del consistorio zaragozano. "Hemos hablado con el ayuntamiento por el riesgo de incidentes porque la gente aparca en el camino de enfrente y tiene que cruzar la carretera... Luego hay problemas de suciedad y la gente fuma y hay hierbas secas... En fin, tenemos preocupación con este tema y aunque la Guardia Civil va pasando, no es lo mismo que tener vigilancia permanente", añade López, que descarta tener que regular los accesos o limitar el uso, pero pide emplearse a fondo para "avisar de los peligros".

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"Hay que mejorar los accesos, mejorar el control y la educación ambiental y alertar del riesgo biológico, porque las aguas del río Gállego en Peña del Cuervo pueden provocar problemas de gastroenteritis por la falta de depuración en Peñaflor y no hay que olvidar las corrientes del río ni el riesgo de impacto con el fondo, porque no es una poza de mucha profundidad", concluye López.