El pueblo 'de Aragón' que gobiernan desde Pamplona: un préstamo histórico en el corazón de Las Cinco Villas

Aragón es una de las comunidades autónomas con los pueblos más bonitos de toda España. No solo según sus visitantes, sino también por numerosos medios nacionales, revistas de turismo especializadas e incluso la prestigiosa National Geographic, tildando de "joyas" a muchos de sus municipios más conocidos. Albarracín, Alquézar, Aínsa o Sos del Rey Católico son algunos de estos nombres. Este último pertenece a la comarca de las Cinco Villas, una de las más transitadas y de las favoritas del público y que tiene una peculiaridad diferente al resto.

Más allá de sus cinco enclaves que le dan este apodo al territorio (Tauste, Ejea de los Caballeros, Sádaba, Uncastillo y propiamente Sos), posee enclaves con atractivos particulares, como Luesia, con sus nacionalmente reconocidas pozas de Pigalo, Biota, con un patrimonio medieval notable, o Longás, con un conjunto de casas señoriales que desvían la vista de quien pase. Sin embargo, hay un infiltrado en la comarca que pese a llevar un distintivo claro en su nombre, pertenece a Navarra.

Ermita de Nuestra Señora de la Caridad de Petilla de Aragón / Reyno de Navarra (visitanavarra.es)

Petilla de Aragón es una pequeña 'isla' al noroeste de las Cinco Villas que desde el siglo XIII y por un pacto entre dos monarcas de estas comunidades vecinas tiene el 'pasaporte' navarro. Todo viene por un préstamo de dinero por parte de Sancho VII el Fuerte de Navarra hacia Pedro II de Aragón para financiar sus contiendas de aquel entonces. El aragonés murió en batalla y Sancho se cobró esa deuda en forma de patrimonio, entre otras cosas, el castillo de Petilla.

Hoy en día, este monumento arquitectónico ha quedado en ruinas y apenas se ven los restos, y fue 20 años después de la muerte de Pedro II cuando se acabó el plazo del sucesor del trono de la Corona de Aragón para saldar la deuda que dejó su predecesor. Los tiempos se cumplieron y Petilla de Aragón, pese a conservar este apellido, pasó a ser parte permanentemente del Reino de Navarra.

Patrimonio cultural y actividades al uso

A unos 19 kilómetros de Uncastillo y a menos de 20 de Sos del Rey Católico, Petilla de Aragón ofrece mucho más que la singularidad ser un pedacito de Navarra en la provincia de Zaragoza. El municipio es conocido por ser el lugar de nacimiento de Santiago Ramón y Cajal, cuya casa natal puede visitarse hoy convertida en museo. El recorrido se completa con la iglesia de San Millán, de origen románico, y un entorno que invita a recorrer sus senderos y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.

En los alrededores también destacan algunos de los principales atractivos del este de Navarra, como el monasterio de Leyre, el castillo de Javier o la Foz de Lumbier, un espectacular cañón excavado por el río Irati. Todo ello convierte la zona en un destino ideal para combinar patrimonio, cultura y paisajes naturales en una misma escapada.

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Foz de Lumbier, el espectacular cañón rocoso a 30 kilómetros de Petilla / Reyno de Navarra (visitanavarra.es)

La experiencia puede rematarse con la gastronomía local, donde sobresalen las tradicionales pochas de Sangüesa y los vinos de la Denominación de Origen Navarra. Una oferta que convierte a este pequeño enclave navarro rodeado por Aragón en una propuesta diferente para quienes buscan descubrir rincones con historia y encanto.