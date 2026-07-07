La Universidad de Zaragoza tiene el campus universitario más transparente de España
La institución pública se consolida en la primera posición del ranking Dyntra tras un importante salto cualitativo en los últimos dos años.
La Universidad de Zaragoza es la más transparente de España, según el ranking Dyntra de Universidades. Esto supone un reconocimiento al esfuerzo del campus público aragonés por rendir cuentas y facilitar la interpretación de la información que ofrece a través de su Portal de Transparencia.
Dyntra es una plataforma colaborativa que tiene como objetivo medir la información pública de Gobiernos, Administraciones Públicas, partidos políticos, cargos electos y los diferentes actores sociales. En el caso de las universidades, exige el cumplimiento de 169 indicadores agregados en cinco grandes áreas: transparencia institucional, comunicación pública, participación y colaboración ciudadana, transparencia económico-financiera y contrataciones de servicios.
En los últimos dos años, el campus ha dado un salto cualitativo ya que pasa a cumplir 166 de los 169 indicadores. Y todavía sigue trabajando en el Portal de Transparencia con el objetivo de proporcionar un acceso sencillo a la información más importante relativa a las actividades de la Universidad de Zaragoza. De esta forma, cumple el compromiso de rendir cuenta de sus actuaciones a la sociedad.
El ranking Dyntra es una clasificación viva, por lo que la Universidad de Zaragoza va a seguir trabajando por mantener su información actualizada y su primera posición como universidad más transparente de España.
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