La venta de aires acondicionados en Zaragoza sube un 25% con la ola de calor: “Hemos igualado la venta del año pasado”

La segunda ola de calor de este verano ya deja en Aragón algunas de las jornadas más sofocantes del año. Este nuevo episodio tiene un efecto directo en el consumo por parte de los aragoneses, que ante la necesidad de conseguir una temperatura mínimamente soportable dentro de los hogares han disparado la demanda de de aires acondicionados, ventiladores o climatizadores. En muchos establecimientos, incluso, ya registran incrementos de ventas de hasta dos dígitos en comparación con el verano pasado.

Aunque a diferencia de otros años, los comercios aseguran que los clientes han sido mucho más previsores que otros años. En el caso de la empresa Novotec, situada en la avenida Madrid de Zaragoza, Luis Aranda confirma que las ventas de equipos de aire acondicionado han incrementado entre un 10 y un 15% respecto al año pasado.

Además, explica que por el momento no existen esperas gracias a que “la gente ha sido más previsora que en años anteriores”, lo que ha contribuido a ayudar a la organización de empresas y proveedores para evitar la falta de abastecimiento de material, acompañado por la entrega de prototipos y piezas en menos de 24 horas. Después de los aires acondicionados, que lideran las ventas muy destacadamente, los ventiladores son el siguiente producto más demandado por los clientes.

Ventiladores de pie en Ferreterías Alfonso, calle El Coso / Pablo Ibáñez

Por su parte, en Ferretería Alfonso, situada en el Coso de la capital aragonesa, las ventas están siendo todavía mayores de lo esperado, según cuenta Jesús Gimeno, quien cifra el aumento entre un 25 y un 30% respecto a la campaña anterior. “El verano apenas acaba de empezar y ya hemos igualado prácticamente las ventas totales de la campaña anterior”, destaca.

Al mismo tiempo, corrobora el auge de los ventiladores de pie, un producto que triunfa entre los clientes gracias a su precio más asequible haciendo que este haya sido el único que “haya llegado a sufrir momentos puntuales de escasez o falta de stock”. Aunque remarca que cada vez están siendo más populares los ventiladores de techo retráctiles y los climatizadores, alternativas que muchos consumidores prefieren por su consumo energético menor en comparación con los aires acondicionados.

Ventiladores retráctiles en Ferreterías Alfonso, calle El Coso / Pablo Ibáñez

Más de 40 grados

La segunda ola de calor este verano en Aragón llega después de que, ya en mayo, la comunidad vivieran un episodio de altas temperaturas. Las ventas en las tiendas de electrodomésticos son un clásico cuando llega esta época, pero además el sector constata un cambio en la tendencia. Con los episodios de calor extremos, cada vez más frecuentes y prolongados, las familias eligen invertir en climatización fija para poder cubrir esta necesidad y garantizar el confort. Sobre todo, buscando proteger la salud de manera permanente y no con una compra excepcional.

La Aemet mantiene que la segunda ola comenzará a remitir a finales de semana comenzando con un descenso muy progresivo de las temperaturas desde el miércoles. Aragón, aún así, seguirá registrando valores mucho más elevados de lo normal para esta época del año, sobrepasando los 40 grados y unas noches extremadamente duras, con mínimas de entre 25 y 26 grados que seguirán impidiendo refrescar las viviendas y manteniendo el riesgo de los incendios muy elevado.