Casi un 80% de los alumnos aprueba la PAU extraordinaria en Aragón: la cifra se reduce ligeramente respecto al año pasado

Cerca de un 80% de los alumnos que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la fase extraordinaria en Aragón han superado los exámenes. En concreto, han aprobado 902 de los 1.186 que se examinaron, lo que representa un 77, 83%. El porcentaje es algo inferior al del año pasado, cuando se alcanzó el 80,66%. El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, ha indicado que se trata de un descenso ligero y poco "significativo" que también se explica por otros factores como el descenso de la natalidad. En esta línea, ha sostenido que el nivel de dificultad de la prueba es "adecuado para los estudiantes de Bachillerato". Con todo, ha indicado que la institución trabaja en aumentar estas cifras.

Según han matizado desde la Universidad de Zaragoza, los datos se corresponden a los alumnos de Bachillerato que se examinaron de la fase obligatoria en Aragón. En Teruel, el porcentaje de aprobados ha sido el más alto: un 93,22%. En el caso de Huesca ha sido un 82,72% y, en Zaragoza, un 74,86%. En la fase ordinaria, que fue el pasado junio, el porcentaje de estudiantes que superaron la PAU fue un 94,91%.

Según ha explicado Barberán, estos resultados pueden ser consultados por los estudiantes de forma personalizada con las claves que les ha facilitado la universidad en la página web de la secretaría virtual. Al igual que en la convocatoria ordinaria (junio), la papeleta con las calificaciones obtenidas tiene un carácter provisional durante el plazo establecido para solicitar revisión de notas o hasta que se publiquen los resultados de la misma. Aquellos que no la hayan solicitado podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 14 de julio en la misma dirección web, mientras que el resto de alumnos la obtendrán una vez se publiquen los resultados repasados.

Los estudiantes de la fase extraordinaria pueden solicitar revisión entre los días 9 y 13 de julio a través de las mismas claves y dirección web, y las nuevas notas se publicarán el 20 de julio. Según ha indicado Barberán, los ejercicios sobre los que se solicite repaso serán corregidos por un profesor diferente al primer corrector. Si procede, rectificará la puntuación, que no podrá ser inferior a la primera obtenida.

La calificación final será la nota media entre las calificaciones obtenidas tras ambas correcciones (la primera y la segunda), y podrá ser igual, superior o inferior a la puntuación inicial. En caso de que exista una diferencia de dos o más puntos entre la inicial y la siguiente, otros dos correctores, distintos a los anteriores, volverán a repasar la prueba. La nota definitiva será la que consensúen estos dos profesores.

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Los estudiantes de la fase extraordinaria pueden solicitar admisión solo en determinados grados. Una vez publicadas las listas de espera de este periodo, podrán presentar nuevas solicitudes en las carreras que tengan vacantes y no haya estudiantes en lista de espera. El plazo para hacerlo concluirá el 30 de octubre, y para realizarlo se deberá contactar con la secretaría de la facultad donde se imparta la titulación que se quiere cursar. Se deben cumplir todos los requisitos de admisión.