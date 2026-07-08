Aínsa y Biescas responden al Gobierno de Aragón tras rechazar declararles zonas tensionadas de alquiler: "Nos sentimos abandonados"

Los alcaldes de Aínsa-Sobrarbe y Biescas, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, han emitido un comunciado conjunto en el que responden a la negativa del Gobierno de Aragón a declarar sus localidades como zonas tensionadas del alquiler, lo que implicaría aplicar la ley estatal de vivienda que permite intervenir en los precios para tratar de regular el acceso a la vivienda.

Según el comunicado conjunto, aseguran que "el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón no tiene ningún interés en solucionar el problema de la vivienda en municipios que cuentan con una gran presión turística" y han lamentado que la negativa del Gobierno aragonés a aplicar el Plan Estatal de Vivienda "va claramente contra quienes vivimos en estos municipios". Han asegurado que se sienten "abandonados" por el Gobierno de Aragón.

Así lo han manifestado tras conocer que el Gobierno de Aragón se niega a declarar en los municipios zonas tensionadas de vivienda, como anunció el consejero de Vivienda, Octavio López, que rechazó sus peticiones y alertó de los "graves efectos contraproducentes" que a su juicio está teniendo la medida en otros territorios donde sí se aplica la normativa estatal de vivienda, como Catalula.

El Festival Castillo de Aínsa es uno de los momentos de mayor afluencia turística en la localidad. / Festival Castillo de Aínsa

Ambos alcaldes recuerdan que a comienzos del mes de junio sus ayuntamientos aprobaron pedir al Gobierno de Aragón la tramitación como zona de mercado tensionado para que los vecinos de estos municipios pudieran tener prioridad para acceder a las ayudas estatales y autonómicas en vivienda asequible y alquiler social. "Se aprobó y registramos las solicitudes", explica Pueyo, "y más de un mes después nos enteramos de que nos niegan esa posibilidad".

"El gobierno aragonés no respeta la autonomía de los ayuntamientos", asegura Lorena Cajal, alcaldesa de Biescas. "Los alcaldes y alcaldesas transmitimos las necesidades que hay en nuestros pueblos y la respuesta del consejero Octavio López es decir no", ha lamentado. Además, reprochan que el propio consejero "cerrase la puerta a cualquier posibilidad de encuentro o diálogo con los ayuntamientos". "Negarse a esto es negarse a escuchar las necesidades de los habitantes de estos pueblos", han añadido.

Imagen de archivo de un toro de fuego en Biescas. / El Periódico de Aragón

Critican la oposición "solo porque es una norma del Gobierno central"

Los alcaldes de dos de las localidades más turísticas de Aragón, con el Pirineo y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como grandes referentes y atractivos de turistas, afirman que "el Gobierno aragonés no está gestionando las necesidades de los aragoneses, está haciendo oposición con una ley estatal solo por el hecho de que la ha aprobado el gobierno central". Desde que la normativa fuera aprobada por el Gobierno central, el Ejecutivo aragonés se mostró en contra de ese modelo y abogó, desde el inicio, por otras iniciativas para tratar de mejorar el acceso a la vivienda, como la construcción de casas de iniciativa pública a través del Plan Aragón más Vivienda.

Tanto Lorena Cajal como Enrique Pueyo Pueyo aseguran que sus municipios, al igual que otros del Pirineo aragonés, están sometidos a una gran presión turística, muchas residencias vacacionales y alojamientos de uso vacacional. "Esto supone unos precios muy lejos de las posibilidades de quienes aquí viven o de personas que por ejemplo vienen a trabajar a estos pueblos", han incidido.

También han criticado ambos ediles que el modelo de "alquiler asequible" impulsado por el Gobierno del PP "no es asequible" para la provincia de Huesca. "800 euros al mes por el alquiler en una ciudad como Huesca no es un precio asequible", recalcan, recordando que en octubre de 2025 el Ayuntamiento de Huesca permitió modificar los precios en la zona de Harineras, "pasando de poco más de 500 euros a algo más de 800 de alquiler social", denuncian.