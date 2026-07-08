Aprobados 10,7 millones de euros en material sanitario para el Servet y el Clínico

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles tres acuerdos que suman 10.746.740 euros destinados a la adquisición de material sanitario para los hospitales universitarios Clínico y Miguel Servet de Zaragoza.

Uno de los contratos, por un importe máximo de 4,8 millones, está destinado al suministro del material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas en la sección de serología del laboratorio de microbiología del Servet, en el periodo entre 2026 y 2029.

Gracias a estas pruebas se puede comprobar la presencia de anticuerpos o antígenos específicos frente a un microorganismo en sangre, una prueba fundamental para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y para procedimientos como donaciones de sangre, transfusiones o inoculaciones accidentales.

También se ha autorizado un contrato de casi 3,4 millones, distribuidos entre 2026 y 2030, para el suministro de material necesario para sistemas de neuroestimulación eléctrica implantable no recargable, destinado al tratamiento del dolor crónico en el servicio de Neurocirugía también del Servet. Estos sistemas se aplican en pacientes con enfermedad avanzada que no han respondido a tratamientos convencionales y que presentan una afectación funcional, personal, familiar y social relevante.

El tercer un contrato, con una cuantía de casi 2,5 millones, está destinado al suministro de material sanitario general diverso de hemodinámica —catéteres, guías, introductores o catéteres-guía— para su uso habitual en el servicio de Arritmias, Cardiología y Hemodinámica Cardíaca del Clínico, durante los años 2027 y 2028.