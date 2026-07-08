Aragón espera recibir 500 millones más del Estado para los presupuestos de 2027

El Gobierno de Aragón espera recibir 500 millones más en las entregas a cuenta procedentes de la recaudación del IVA y el IRPF del Gobierno central para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2027. Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, después de la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en el Pignatelli. Después de la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el ministro de Hacienda expresó que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas subirían "un 8% o 9% de media", Aragón estima que pueden llegar a la comunidad esos 500 millones más. "Pero no sabemos si Aragón está en esa horquilla, o no", ha reconocido tamibén el consejero aragonés, que espera conocer los datos antes de la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el próximo 29 de julio.

Con estos datos, Aragón contaría para las cuentas de 2027 con unos 5.800 millones de euros procedentes del Estado, lo que vuelve a elevar la cifra del presupuesto por encima de todas las anteriores. Está por ver, eso sí, si se concretan estos datos una vez los confirme el ministerio.

El consejero Bermúdez de Castro en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. / Gobierno de Aragón

"El ministro explicó que las entregas a cuenta subirán entre 8-9% para el conjunto de las comunidades autónomas. Así, Aragón crecería entre 480 y 500 millones de euros. Pero no sabemos si Aragón va a estar en este rango y últimamente ya saben que vamos perdiendo cuota de financiación respecto del resto de comunidades, así que, aunque suba nuestra financiación, no sabemos si vamos a subir ese 8%", ha concretado el consejero aragonés.

Con la orden de preparación de presupuestos emitida hace ya un mes, el Ejecutivo autonómico sigue manejando el horizonte de septiembre para presentar las cuentas, tal y como estaba previsto cuando se firmó el acuerdo de Gobierno del PP con Vox el pasado mes de abril. Ello supondría dar luz verde a las nuevas cuentas en tiempo y forma, de modo que el presupuesto de 2027 podría ejecutarse desde el 1 de enero. La previsión que ha mostrado el consejero es que el diálogo con los grupos empezará también en esas fechas del mes de septiembre.

"Aprobamos ya la orden de inicio, los departamentos están elaborando cada uno su carta a los Reyes Magos y, cuando sepamos las entregas a cuenta, realmente cuando sepamos cuál es la cifra, afinaremos el presupuesto e iniciaremos la negociación", ha explicado Bermúdez de Castro.

Escepticismo aragonés por la financiación autonómica

Roberto Bermúdez de Castro se ha mostrado escéptico sobre la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente y que el Gobierno de España quiere sacar adelante en los próximos meses. Este será el tema principal que se abordará en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio con un modelo que ya ha sido rechazado el Gobierno de Aragón por considerar que no refleja las necesidades de financiación de la comunidad autónoma ni criterios específicos como la despoblación o la orografía, que son claves para la prestación de servicios en la comunidad autónoma.

"Cuando se presentó esta propuesta en enero éramos de las comunidades más perjudicadas. Aragón va a recibir más. Pero de la bolsa de 27.000 millones nuevos habría que ver cuál sería el reparto justo. A este Gobierno actual le puede venir bien el dinero, pero hay que mirar el futuro de todos los aragoneses", ha reclamado Bermúdez de Castro.

Además, ha recordado que de la propuesta que partía de la ministra Montero había dos fondos específicos, el de cambio climático y el de pymes, "que no nos beneficiaban a Aragón".

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Y ha reconocido que "las comunidades del centro de España tenemos poco peso para el Gobierno central. Nuestros diputados son los que son. Y lo que pretende el Gobierno de España es contentar a Valencia y a Murcia", ha lamentado. "Formamos parte de las comunidades muy despobladas, lógicamente con Castilla y León y Castilla La Mancha, o Extremadura, y así es muy difícil mantener los servicios públicos porque no tiene nada que ver poner un colegio en Fuenlabrada que otro en un pueblo diseminado de Aragón. Y la solución no es cerrar el colegio, sino financiarlo", ha concluido el consejero Bermúdez de Castro.