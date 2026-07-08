Las ayudas al alquiler joven de 2025 tendrán el doble de fondos y llegan a los 15 millones por el aluvión de solicitudes

Habrá el doble de fondos para el Bono Joven del Alquiler de la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al incremento presupuestario de la convocatoria de ayudas al alquiler del Bono Alquiler Joven a propuesta de los consejeros de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, y de Hacienda, Interior y Administración Pública. Así, el Ejecutivo autonómico ha autorizado ampliar el crédito inicialmente previsto para atender al "mayor número posible de solicitudes que se encuentran pendientes de resolución".

Según han explicado desde el Ejecutivo aragonés, esta inyección económica responde al "desajuste constatado entre los fondos reservados originalmente y el alto volumen de demandas presentadas por los jóvenes aragoneses". Tras comprobarse que el crédito inicial resultaba significativamente inferior al importe solicitado, se destinarán otros 7,6 millones de euros, de tal manera que los fondos totales destinados al Bono Alquiler Joven en la comunidad se duplican hasta un montante global de 15,2 millones de euros.

La ampliación de fondos se nutre del compromiso financiero formalizado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que aprobó la transferencia a Aragón de esta cuantía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Al superar la modificación el límite de los 5 millones de euros, el acuerdo requería la autorización expresa de la administración autonómica y la fiscalización previa de la Intervención General.

Con este trámite completado y tras su traslado formal a los departamentos implicados, el titular del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, procederá a la aprobación de la convocatoria incrementada para acelerar la adjudicación final de las ayudas. Esta ampliación no supondrá la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, garantizando así la prioridad de quienes ya realizaron el trámite en su momento, hace prácticamente un año.

Ayudas para jóvenes de 250 euros al mes

El Bono de Alquiler Joven está destinado a ayudas al alquiler a menores de 36 años que, en líneas generales, reciben una ayuda de 250 euros mensuales a lo largo de 24 mensualidades.

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En la anterior convocatoria correspondiente al ejercicio 2024 se destinó la misma cifra de 7,6 millones de euros y las ayudas llegaron a cerca de 1.300 jóvenes aragoneses.