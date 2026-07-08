Bendodo ataca a Sánchez desde Aragón: "Ha convertido a los imputados en intocables"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha blindado la corrupción" en el gobierno y de una manera que "no ha pasado nunca en democracia" para añadir que "ha convertido a los imputados en intocables".

"Los intocables de Pedro Sánchez", ha dicho Bendodo parafrasenado el título de la película 'Los intocables de Eliot Ness', dirigida en 1987 por Brian De Palma, que basada en hechos reales y ambientada en el Chicago años 30, narra la historia del agente federal Eliot Ness y su implacable persecución contra el gánster Al Capone.

Tras su reunión con el grupo parlamentario del PP, Bendodo no ha hecho valoraciones sobre la política aragonesa y ha centrado su intervención en atacar al presidente del Gobierno de España y los presuntos casos de corrupción que le rodean. Bendodo ha dicho que, en otros tiempos, cuando a un político se le imputaba un delito, "se apartaba para que, de alguna manera, pudiera defenderse y volvía o no en función de la condena", mientras que en la actualidad, "Sánchez tiene más imputados que diputados en el Congreso de los Diputados", ha calculado, sin ajustarse a los datos reales, ya que cuenta con 121 diputados y, por ahora, una cuarentena de cargos y excargos implicados en distintos casos de corrupción investigados. "Los ha convertido a todos en intocables. Los intocables, insisto, de Pedro Sánchez", ha repetido.

Celma, Bendodo, Marín y Campoy, este miércoles en la sede del PP Aragón. / PP ARAGÓN

Seguidamente, ha hecho un repaso a los distintos cargos imputados vinculados al PSOE y ha citado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "con el daño que le hace a la imagen de la Guardia Civil", pero también el Director Adjunto Operativo, el DAO, de la Guardia Civil, Manuel Llamas. A ellos se suma la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que "merece un capítulo aparte" porque tiene 15 cargos imputados por corrupción y unos "tentáculos enormes" con 20.000 millones de euros en activos.

Al respecto, ha dicho que si se habla de la SEPI "no se puede olvidar a María Jesús Montero", porque "ella hizo y deshizo, puso y quitó los presidentes de esta empresa pública que dependía de ella cuando era vicepresidenta del Gobierno". "Los tres presidentes de la SEPI que ha puesto María Jesús Montero están en el listado de los imputados intocables de Pedro Sánchez. Los tres están manchados por la corrupción", ha insistido Bendodo. o. "Raro será que María Jesús Montero se coma los mantecados sin que reciba una citación del juzgado, porque tiene a todo su entorno imputado y se ha quedado sin cortafuegos", ha aventurado.

Bendodo ha presidido, junto a la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, la reunión del grupo del PP en las Cortes. / PP Aragón

Ataques a Zapatero

También se ha referido al caso del rescate "fraudulento" de la empresa vasca Tubos Reunidos por el que este miércoles declara en la Comisión de Investigación del Senado la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, "que tiene que dar muchas explicaciones por el cambio de opinión". Bendodo le ha pedido a Aegesen ser "coherente" y si al principio se opuso al rescate millonario de Tubos Reunidos con 112 millones de euros y luego "cambió repentinamente de opinión y se puso a favor del rescate". "Tiene que explicarlo para que los españoles entendamos ese cambio sorpresivo de opinión", ha instado.

Seguidamente ha querido saber si alguien la llamó para convencerla y ha preguntado "si fue Zapatero, el presidente del Gobierno, Ábalos, o María Jesús Montero" al argumentar que estas preguntas "requieren una respuesta por parte de la vicepresidenta Aegesen". Así, ha defendido que el Gobierno de España "está manchado de arriba abajo por la corrupción y tiene una agenda judicial frenética" al relatar que este jueves acude a la Audiencia Nacional la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para dar explicaciones de su "íntima relación con las cloacas del PSOE".

También ha tenido reproches para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "sigue consumiendo prórrogas y han pasado muchos días sin que todavía haya explicado el origen de las joyas que están valoradas en 1,3 millones de euros".

Y ha seguido alertando de que la corrupción afecta de forma generalizada al PSOE: "las cloacas del PSOE es de lo más grave que hemos visto en nuestra democracia porque es un ataque del partido que gobierna a jueces, fiscales, guardias civiles, policía nacional y periodistas. Es el ataque del partido del Gobierno contra las instituciones del Estado para intentar protegerse de lo que es un caso de corrupción generalizada que afecta al Gobierno de España, al Partido Socialista y al entorno familiar del presidente Sánchez".

Bendodo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener en la sede del PP en Zaragoza una reunión con el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, que es la primera de una ronda que realizará por todos los parlamentos autonómicos y la elección de Aragón para abrirla obedece a que el responsable de la coordinación parlamentaria en el PP, que depende de su Vicesecretaria, es el aragonés Javier Campoy.

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En dicha reunión ha abordado asuntos de ámbito nacional y ha elogiado, por otra parte, al Gobierno de Jorge Azcón por poner soluciones ante la falta de médicos por la "mala fe del Gobierno de España que no soluciona" estos paros de los sanitarios. "Es competencia de la ministra de Sanidad, que se ha demostrado totalmente incapaz e inútil de resolver la única competencia que tiene, que es que no se pongan en huelga los médicos. No son las comunidades autónomas las culpables, que nadie se engañe", ha pedido.