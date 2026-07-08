Cruz Roja visita al doble de personas sin hogar cada día en Zaragoza por el calor extremo

Como otras tantas cosas, las altas temperaturas golpean con mayor fuerza a la población más vulnerable. A los más mayores, a los pequeños y también a quienes carecen de un hogar. En los días de calor extremo, y sobre todo durante las olas, Cruz Roja visita en Zaragoza al doble de sin techo: pasa de ver a entre 15 y 20 personas por día a 30 o incluso 40. Este incremento se debe a que refuerzan las atenciones para brindar el máximo apoyo posible a los grupos más desprotegidos.

Cruz Roja cuenta con distintas rutas que realiza de lunes a viernes por Zaragoza para atender a personas sin hogar. A raíz de las temperaturas extremas, la entidad ha optado por reforzar el servicio saliendo también fines de semana y festivos y, además, modificando los recorridos. "El objetivo es poder llegar a la gente que tiene menos servicios a su alrededor, que duerme más alejada de los cascos urbanos, en caminos o en sitios insospechados", informan.

Pertenencias de una persona sin hogar que duerme en Zaragoza. / Laura Trives

Cruz Roja no ha detectado nuevos asentamientos en la ciudad a raíz de las olas de calor, y tampoco lo ha hecho la Coordinadora de Personas Sin Hogar de Zaragoza. Lo que sí han detectado es un muy ligero descenso en el número de personas que acuden al comedor de San Blas, en el que se sirven desayunos y cenas, a raíz de las temperaturas extremas. "Con el calor hay veces que no vienen por la hora a la que es, pero las cifras siguen siendo similares, de entre 140 y 145 personas diarias", explica Javier Muñoz, presidente de la primera y voluntario de la entidad.

El comedor social de San Blas de Zaragoza mantiene ahora los mismos horarios de desayunos y cena (19.30 horas) que en invierno, y Muñoz detalla que en El Refugio, al que también acude periódicamente como voluntario, se ha notado un ligero descenso de personas que acuden al servicio a la hora de la comida porque una gran parte son temporeros y comen durante su horario laboral. Estima que en torno a una veintena de plazas se quedan libres en estas fechas.

Desde Cruz Roja indican que las altas temperaturas afectan a las personas sin hogar sobre todo durante el día, ya que durante la noche bajan ligeramente. Por ello, las entidades les aconsejan acudir a los refugios climáticos, como pueden ser bibliotecas u otros espacios climatizados, y Muñoz añade que hay incluso algunos que acuden a las piscinas municipales. Según le trasladan al presidente de la Coordinadora, siempre son bien recibidas en estos espacios en los que encuentran resguardo del calor durante el verano y del frío en invierno.

Una persona sin hogar en Zaragoza durante la segunda ola de calor. / Laura Trives

Además de acudir a los refugios climáticos, Cruz Roja también reparte crema solar, abanicos, agua y comida durante la etapa estival. Muñoz informa de que se opta por comidas más "frescas" como las ensaladas, y sobre todo se incide en la importancia de beber agua y mantenerse hidratados. Estas mismas recomendaciones se trasladan a otros colectivos vulnerables como los mayores. A todos se les recuerda también cuáles son los síntomas de un golpe de calor -dolor de cabeza, náuseas, piel caliente...- para que estén alerta.

Por ahora, en Cruz Roja no les consta haber atendido a personas sin hogar por golpes de calor u otros efectos en la salud derivados de estas temperaturas anómalas. Con todo, se mantienen alerta porque se trata de un grupo de población más vulnerable y "más inmunodeprimido" al contar con un sistema inmunitario más debilitado por las circunstancias en las que viven. Desde la entidad recuerdan que, "aunque a menudo se subestima, el calor extremo puede tener consecuencias muy graves para la salud, llegando a resultar incluso más perjudicial que el frío".

Esta temperaturas anómalas también repercuten en el carácter de las personas, entre ellas las sin hogar, que Muñoz percibe que están ahora más irascibles que durante otras épocas del año. Lo asocia a las esperas para ser atendidos en recursos sociales como los comedores, entre otros, a 39 o 40 grados, la falta de hidratación y otras circunstancias climáticas que repercuten en la salud. Recuerda que lo mismo sucede en otros grupos poblacionales.

Según explicaron desde la Asociación Aragonesa de Pediatría en Atención Primaria (Arapap) a este diario, cuando hay mucho calor, el sistema de regulación de temperatura corporal (termorregulación) produce sudor para tratar de enfriar el cuerpo. La clave está en que para producirlo se necesita agua y sales minerales, lo que puede llevar a un estado de deshidratación si no se está hidratado constantemente. Ello se traduce en una sensación de agotamiento o distracción.

La España peninsular vive ahora la segunda ola del calor del verano, que comenzó el domingo 5 de julio y que, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), terminará este jueves, un día después de lo previsto inicialmente. La primera fue entre el 21 y el 24 de junio, unos días después de que Cruz Roja ya hubiera movilizado a la Unidad de Emergencia Social para reforzar el servicio de atención a personas sin hogar. La entidad continúa trabajando en esta línea para tratar de llegar a toda la población vulnerable posible.