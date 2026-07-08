Declarado un nuevo incendio en Castillonroy que afecta a la N-230, a varias granjas y a un tendido eléctrico

El operativo de extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) trabaja ya contra el fuego en un nuevo incendio declarado en el término municipal de Castillonroy, en la comarca de La Litera (Huesca), a pocos kilómetros del fuego que se originó en Tamarite de Litera hace unas dos semanas, que quemó más de 4.000 hectáreas.

Según concretan fuentes del Infoar, el incendio se encuentra activo y se ha solicitado la activación del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 1 Nivel 1 por afección a la carretera N-230, a varias granjas y a un tendido eléctrico.

Actualmente trabajan en la lucha contra el fuego cuatro brigadas helitransportadas y helicópteros, cuatro autobombas y cuatro brigadas terrestres del Gobierno de Aragón (Infoar), así como el Puesto de Mando Avanzado y los técnicos especialistas y el director técnico de extinción, así como personal de apoyo al director de extinción.

También se suman por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España una cuadrilla de la BRIF con dos aviones anfibio.

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Por ahora, se desconoce el origen del fuegoen una de las jornadas más calurosas del presente verano, con temperaturas máximas previstas para hoy de 40 grados en Castillonroy y aviso naranja por altas temperaturas.