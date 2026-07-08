La DPZ reclama al Ayuntamiento de Zaragoza los dos millones del convenio de barrios rurales sin gastar
El presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, convocará la próxima semana la comisión de seguimiento para reclamar esas partidas no ejecutadas del plan 2021-2024
El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha informado hoy al pleno de que la institución provincial va a convocar una comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales para reclamarle al Ayuntamiento de Zaragoza los 2 millones de euros que la DPZ le transfirió y el Consistorio no ejecutó dentro del último convenio 2021-2024.
“El día 14 vamos a reunirnos con los alcaldes de los barrios rurales para después convocar la comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales. Ahí lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es comprometerse a devolver los 2 millones de euros que dejó sin ejecutar por no haber realizado las obras las que se había comprometido, 2 millones de euros que se suman a los 4 millones que ya no les transferimos porque vimos que no estaban cumpliendo el último convenio. Por tanto del compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Zaragoza solo ha cumplido un tercio: tenía que hacer obras nuevas por valor de 9 millones de euros y solo ha podido justificar obras por valor de 3 millones de euros”, ha explicado el presidente.
Tras el pleno, y en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en Torrecilla de Valmadrid, Sánchez Quero ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha cancelado hasta en tres ocasiones una reunión con la vicepresidenta, Teresa Ladrero.
"Siempre he dicho que estamos dispuestos a firmar un nuevo convenio de barrios rurales, pero tratando a Zaragoza exactamente igual que a los otros 292 municipios de la provincia, a los que reclamamos que nos reintegren los fondos que les transferimos cuando no cumplen con sus obligaciones. Además, es difícil hablar cuando el ayuntamiento nos cancela las reuniones", ha lamentado el presidente, que además ha criticado que la alcaldesa "tampoco esté bien informada" sobre el origen del presupuesto de la Diputación de Zaragoza.
"Veo que la señora Chueca está en el mismo error que la concejala Paloma Espinosa, así que tengo que aclararle que la diputación no recibe el presupuesto que recibe por los habitantes de la ciudad de Zaragoza, eso no es así, ya se cambió en su momento y nosotros por el número de habitantes de la ciudad de Zaragoza no recibimos ni un euro", ha zanjado Sánchez Quero.
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Así es el pequeño y escondido barrio de inspiración inglesa de Zaragoza: chalés con jardín a 10 minutos del Casco Histórico
- Muere el alcalde de Badules (Campo de Daroca), Juan Carlos Herrero: 'Se nos va demasiado joven
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón