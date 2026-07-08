La Fundación Ibercaja inaugura la primera edición de las ayudas Docentes Referentes con la presencia de la Familia Real: "Aragón ha sido siempre tierra de educadores"
El presidente de la entidad, Amado Franco, pone en valor la labor docente y resalta que "la mayor obra de un maestro nunca lleva su firma, lleva el nombre de sus alumnos"
Jornada de primeras veces. La Fundación Ibercaja ha celebrado este miércoles en Zaragoza la primera edición de las ayudas Docentes Referentes, una iniciativa puesta en marcha con motivo de su 150 aniversario con el objetivo de reconocer el trabajo del profesorado y recordar que "la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y, con ella, transformar el destino de la sociedad". Así lo ha trasladado el presidente de la compañía aragonesa, Amado Franco, tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a la infanta Sofía, que ha pronunciado desde el Monasterio de Cogullada su primer discurso oficial, a los Reyes de España y a la princesa Leonor, que han apoyado a la hermana menor de la familia real desde el público.
"Nunca había sido tan fácil hacer la educación, y probablemente nunca ha sido tan importante el saber pensar. Y esa es la misión de la educación, no preparar solo para adquirir los conocimientos o para una profesión, sino preparar al alumno para la vida. La curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la responsabilidad, la cooperación y el deseo de seguir aprendiendo", ha expresado Amado Franco, que ha añadido: "Y todo eso no lo enseñan las máquinas, lo enseñan las personas".
Amado Franco, que ha inaugurado el evento con su discurso, ha destacado el papel de la Fundación Ibercaja en el ámbito educativo, asegurando que la apuesta por este "no responde a una moda", sino que forma parte de la "historia" y el ADN de la entidad aragonesa, y también el de la comunidad. "Convocar estas ayudas en Zaragoza, también en Aragón, tiene todo el sentido. Y no solo porque aquí radique nuestra sede social, sino porque Aragón ha sido siempre tierra de educadores", ha expresado para recordar grandes nombres como San José de Calasanz, Joaquín Costa o María Moliner, entre otros.
- ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
- La AP-2, en el punto de mira: Cataluña abre la puerta a volver a cobrar peajes entre Zaragoza y Barcelona
- El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
- Así es el pequeño y escondido barrio de inspiración inglesa de Zaragoza: chalés con jardín a 10 minutos del Casco Histórico
- Muere el alcalde de Badules (Campo de Daroca), Juan Carlos Herrero: 'Se nos va demasiado joven
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón