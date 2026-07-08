La Fundación Ibercaja inaugura la primera edición de las ayudas Docentes Referentes con la presencia de la Familia Real: "Aragón ha sido siempre tierra de educadores"

Jornada de primeras veces. La Fundación Ibercaja ha celebrado este miércoles en Zaragoza la primera edición de las ayudas Docentes Referentes, una iniciativa puesta en marcha con motivo de su 150 aniversario con el objetivo de reconocer el trabajo del profesorado y recordar que "la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y, con ella, transformar el destino de la sociedad". Así lo ha trasladado el presidente de la compañía aragonesa, Amado Franco, tras dar la bienvenida y agradecer su presencia a la infanta Sofía, que ha pronunciado desde el Monasterio de Cogullada su primer discurso oficial, a los Reyes de España y a la princesa Leonor, que han apoyado a la hermana menor de la familia real desde el público.

"Nunca había sido tan fácil hacer la educación, y probablemente nunca ha sido tan importante el saber pensar. Y esa es la misión de la educación, no preparar solo para adquirir los conocimientos o para una profesión, sino preparar al alumno para la vida. La curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la responsabilidad, la cooperación y el deseo de seguir aprendiendo", ha expresado Amado Franco, que ha añadido: "Y todo eso no lo enseñan las máquinas, lo enseñan las personas".

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Amado Franco, que ha inaugurado el evento con su discurso, ha destacado el papel de la Fundación Ibercaja en el ámbito educativo, asegurando que la apuesta por este "no responde a una moda", sino que forma parte de la "historia" y el ADN de la entidad aragonesa, y también el de la comunidad. "Convocar estas ayudas en Zaragoza, también en Aragón, tiene todo el sentido. Y no solo porque aquí radique nuestra sede social, sino porque Aragón ha sido siempre tierra de educadores", ha expresado para recordar grandes nombres como San José de Calasanz, Joaquín Costa o María Moliner, entre otros.