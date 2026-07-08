Así ha sido el complicado rescate de un helicóptero hundido en un pantano de Aragón cuando trabajaba en la extinción del incendio en Loporzano

Se rozó la trageida, pero finalmente la piloto del helicóptero accidentado en el incendio de Loporzano pudo salir ilesa de la operación de carga de agua que efectuaba la pasada semana en el pantano de Montearagón. Sin embargo, el aparato quedó sumergido hasta que este miércoles efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han logrado localizar y reflotar el aparato de extinción de incendios. El accidente se produjo el día 5.

La recuparación de los restos no ha sido nada sencilla. Según ha explicado el miembro del cuerpo Francisco Benítez, las tareas de rescate han presentado "una notable complejidad técnica" debido a las condiciones del entorno, requiriendo más de una docena de inmersiones basadas en testimonios e informaciones previas para poder ubicar la aeronave.

La Guardia Civil ha informado de que el aparato se encontraba sumergido a una profundidad de 27 metros en aguas caracterizadas "por las bajas temperaturas y la ausencia total de visibilidad". Estas condiciones dificultaron la primera fase de localización y la posterior colocación de los globos de reflote y los amarres necesarios para comenzar la delicada operación. "Es una tarea bastante difícil", ha dicho Benítez. Una vez estabilizado en la superficie, el helicóptero fue remolcado de manera lenta y controlada hasta la orilla del embalse, donde estuvo señalizado por flotadores a la espera de la grúa que finalmente completó su extracción definitiva del agua.

En ese momento los agentes de investigación realzaron las primeras inspecciones del vehículo para tratar de determinar las causas del accidente.