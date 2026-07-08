El hospital Clínico de Zaragoza realiza una operación cardiovascular pionera en Aragón: "La paciente se fue a casa al quinto día y estable"

Con una doble intervención coordinada de Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca, el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza ha logrado hito quirúrgico en Aragón al realizar ambas intervenciones en un mismo acto por primera vez en la comunidad. Los doctores José Ramón Ruiz Arroyo, responsable del Servicio de Cardiología, y José Manuel Buisán, responsable del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, han sido los encargados de alcanzar este avance.

Gracias a un tratamiento híbrido, utilizando un abordaje percutáneo realizado a una paciente que sufría dos patologías potencialmente mortales, como son una aneurisma de aorta abdominal y una estenosis aórtica severa sintomática que afecta a una válvula del corazón, han logrado que la recuperación sea más veloz y menos dolorosa. “Cuando hay una simbiosis, los dos equipos ganan. Nosotros ganamos, ellos ganaron y el paciente se queda estable”, han comentado este martes los cirujanos.

La operación se realizó el pasado 26 de junio en una de las salas de Hemodinámica del Clínico tras el diagnóstico de la segunda afección cardiaca, detectada en el estudio preoperatorio de la aneurisma que se iba a tratar inicialmente la paciente. El doctor Buisán comenta que la operación se efectuó mediante dos incisiones menores de un centímetro en ambas ingles, lugar por el que el doctor Ruiz Arroyo introdujo inicialmente el denominado TAVI o Implante Transcatéter de Válvula Aórtica y en la segunda fase se introduciría la endoprótesis de aorta por los cirujanos vasculares. El Clínico comenzó a aplicar esta técnica en el año 2022 y, en la actualidad, realiza más de 90 operaciones al año de este tipo.

Con la novedosa técnica se evitar la operación a corazón abierto y la cirugía dura alrededor de una hora, haciendo que la recuperación del paciente sea mucho más rápida que anteriormente. “La evolución fue muy buena, estuvo 24 horas en la uci por precaución y al quinto día se fue a casa estando perfectamente bien”, asegura Buisán.

Cuando el equipo de cardiología finalizó su trabajo, el servicio de Angiología y Cirugía Vascular comenzó su operación. Utilizando los accesos ya realizados, procedieron a colocar el stent, un tubo de malla metálica recubierta que se sitúa en el vaso sanguíneo abriendo paso a la circulación de la sangre, que el doctor Buisán y su equipo finalizaron en poco más de una hora, haciendo del tiempo final menos de dos horas y media.

Reducción del tiempo de mortalidad

Ambos han comentado la diferencia de la duración y seguridad en comparación con ocasiones anteriores: “Cualquiera de estas cirugías dura cuatro o cinco horas, requiere una recuperación posterior larga, un tiempo de espera para poder hacer la segunda cirugía y en ese tiempo el riesgo de mortalidad sigue estando presente”.

Ambos cirujanos remarcan que sin la gran labor de coordinación de todos los equipos del hospital no hubiera sido posible realizar una operación de este calibre en el tiempo conseguido. “Conseguimos hacerlo todo y todo ha salido bien gracias a la colaboración de medio hospital, porque sin que Enfermería se implique, sin que Radiología se implique o sin que Anestesia esté detrás no sería posible”, agradecen.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha manifestado su orgullo ante el hito conseguido por el hospital durante su visita para conocer la intervención de primera mano: “Confirma el nivel que hay en este hospital de todos sus profesionales y de todos los equipos”.

Buisán y Ruiz Arroyo ya confirman que “si hay enfermos de estas características, se va a seguir interviniendo” de la misma manera que han alcanzado este logro, sobre todo, a que para ellos es “muy satisfactorio" viendo el resultado del paciente.