KDK culmina su ampliación en Borja y producirá piezas para cuatro coches eléctricos de la marca Cupra

El idilio de la localidad de Borja con el sector de la automoción sigue creciendo. La multinacional surcoreana KDK Automotive Spain S. A., que tiene su sede en el polígono industrial Barbalanca de la capital comarcal del Campo de Borja, ha culminado su inversión de 30 millones de euros en los últimos tres años con la ampliación de sus terrenos en el mismo polígono para la construcción de su nueva planta de 6.500 metros cuadrados y la inclusión de una campa de almacenaje de más de 1.700 metros cuadrados. Todo ello, en paralelo a la asunción de la producción de nuevas piezas de mobiliario interior y exterior de vehículos eléctricos, una gama de coches en la que están especializados.

El alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, ha anunciado en el foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica 'El territorio, motor de Aragón' que la compañía multinacional surcoreana va a afrontar la ampliación de sus servicios con la producción de las piezas interiores y exteriores del mobiliario de los vehículos de cuatro modelos de coches eléctricos de la marca Cupra, del grupo Volkswagen. Una producción que no sustituye, sino que se añade, a la que se venía desarrollando en esta planta clave para el sector de la automoción en Aragón.

De nuevo, se fabricarán elementos auxilares del vehículo con el plástico como material principal. En concreto, se producirán elementos como la isla central, el cambio de marchas, las salpicaduras, piezas decorativas o el propio tape del depósito de gasolina, entre otras, y en línea con lo que ya se venía haciendo en la planta que la empresa tiene en el polígono de Borja.

KDK cuenta en este momento con 560 trabajadores y la previsión es que la plantilla pueda seguir creciendo.

Representantes de Fagor Ederlan, Grupo Duoli, Leapmotor y el Ayuntamiento de Borja, tras anunciar su millonaria inversión en Borja. / Jaime Galindo

La automoción crece en una localidad tradicionalmente vitivinícola

La apuesta de las empresas del sector de la automoción en Borja sigue creciendo mientras el sector vitivinícola se mantiene como uno de los motores del empleo de la localidad y una de sus señas de identidad con la Denominación de Origen Campo de Borja como referente.

La llegada de la joint-venture entre Fagor-Ederlan y la empresa de origen chino Duoli Technology, que resultó en la compañía afincada en Borja Lieder Automotive, ha supuesto un antes y un después para la capital del Campo de Borja. El pasado mes de diciembre, sus representantes anunciaron que Lieder Automotive SL suministrará componentes estructurales del vehículo para el nuevo SUV eléctrico de Leapmotor, modelo B10, cuya fabricación está prevista en la planta de Figueruelas (Zaragoza), con inicio de suministro programado para agosto de 2026.

Los trabajos para transformar las antiguas instalaciones de Fagor en el polígono Barbalanca en la nueva planta destinada a la construcción del chasis de estos vehículos eléctricos han seguido su curso y ya suman decenas de trabajadores.

Noticias relacionadas

El alcalde de la localidad ha recordado, en el foro organizado por este diario, que la llegada de nuevos trabajadores y vecinos ya se está notando en el municipio, donde siguen siendo acuciantes los problemas de la falta de vivienda. Arilla ha reclamado también el apoyo del Gobierno de Aragón para redimensionar los servicios públicos a las nuevas necesidades de su localidad y ha destacado notablemente la llegada de personas que, hasta ahora, trabajaban en el entorno de la vecina comunidad de Navarra, y que ahora optan por los empleos que se están generando con las distintas inversiones y nuevos proyectos en Borja.