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Notas de corte en la Universidad de Zaragoza: las carreras que más puntuación exigen para el curso 2026-2027

El campus estrena el doble grado de Filología Hispánica y Estudios Clásicos, uno de los más difíciles de alcanzar

Estudiantes examinándose de la PAU en Zaragoza, el pasado junio.

Estudiantes examinándose de la PAU en Zaragoza, el pasado junio. / Miguel Ángel Gracia

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Cristina García

Zaragoza

Las ciencias vuelven a liderar el ránquin, aunque no solo. Como sucediera en cursos anteriores, la carrera de la Universidad de Zaragoza con la nota de acceso más alta ha vuelto a ser Física y Matemáticas (FISMAT), para la que este año se necesita un 13,603. La calificación es algo menor a la del hace un año (13,638). El siguiente grado que exige más puntuación es Medicina en la capital aragonesa, para la que se requiere un 12,904. Pero las letras también se han hecho hueco y el nuevo programa conjunto de Filología Hispánica y Estudios Clásicos (HispaClas) es, con un 12,814, la tercera titulación con mayor nota de corte.

Además de estas, en Zaragoza otras carreras han superado el 11 en Zargoza son el programa conjunto de Matemáticas e Ingeniería Informática, con un 12,808, Biotecnología, con un 12,233 y Ingeniería Biomédica, con un 12,180, entre otras.

Noticias relacionadas y más

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, ha expresado que confiaban en que la nota de corte "bajara un poco más" para el curso 2026-2027 por causas como la curva demográfica, "que hace que haya menos solicitantes y por lo tanto baja la demanda". Sin embargo, ha lamentado, "tan apenas se ha movido".

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