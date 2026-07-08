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Ya es oficial: Interior da un impulso definitivo al futuro complejo de la Policía Nacional en el cuartel de Mayandía de Zaragoza

La sociedad estatal Siepse formaliza la adjudicación del primer contrato para su construcción, el de la asistencia técnica que se iba a adjudicar en marzo y se paralizó por un recurso especial presentado por una UTE que quedó excluida en la licitación

Suelos del antiguo cuartel de Mayandía, ya demolido y convertido en parking de vehículos de la Policía Nacional, ayer..

Suelos del antiguo cuartel de Mayandía, ya demolido y convertido en parking de vehículos de la Policía Nacional, ayer.. / Pablo Ibáñez

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David López

David López

Zaragoza

Uno de los proyectos estrella del Ministerio del Interior en Zaragoza acaba de solventar uno de sus escollos y avanza con paso firme hacia su ejecución. Se trata de la construcción del futuro macrocomplejo de la Policía Nacional valorado en más de 85 millones de euros que se pretende levantar en los suelos del antiguo cuartel de Mayandía, demolido parcialmente desde hace meses y a la espera de unas obras que seguían atascadas desde el pasado mes de marzo. Todo por un recurso contra el primer gran contrato licitado para su creación, el de la asistencia técnica del proyecto, que se suspendió cuando ya había una propuesta de adjudicación encima de la mesa.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) acaba de formalizar el contrato por el que se adjudica definitivamente a la empresa Fhecor Ingenieros Consultores después de que se desestimara el recurso interpuesto a finales del pasado mes de marzo por uno de los licitadores que habían perdido la puja ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Otras ocho acataron la adjudicación propuesta, habían sido diez ofertas presentadas en total. En concreto fue la unión temporal de empresas formada por el despacho de abogados de Joaquín Sicilia (Sicilia y Asociados Arquitectura) y Estudios y Proyectos Imagina la que lo interpuso, tras ser excluida de la licitación, y logró que surtiera efecto y se ordenara la paralización de forma cautelar.

La decisión de Sipese se produjo antes incluso de que el tribunal se pronunciara sobre estos recursos especiales, y dejaba en el aire un contrato imprescindible para dar forma al proyecto constructivo. Un diseño y unos planes de inversión por parte del Ministerio del Interior que siempre se han mantenido en secreto, aunque con contratos como este ya empezaba a desvelar sus intenciones sobre cómo quería que fuese. Un edificio singular en un solar que es el que ocupaba el antiguo cuartel de Mayandía, ya demolido. Ahora, Fhecor reactiva el plazo de doce meses que se les da para esa asistencia técnica, que debería culminar en el verano de 2027, y que dará pie a la licitación de los trabajos de construcción.

Uno de los motivos que provocó el recurso especial era la exclusión de la UTE formada por Sicilia e Imagina y otro la propia adjudicación a la oferta que presentó Fhecor Ingenieros Consultores, un despacho que consiguió la mejor puntuación de todas y que planteó una de las pujas más económicas de las recibidas para un contrato valorado en 630.000 euros, 762.300 con el IVA incluido, que ella ofreció ejecutar por 548.856 euros (453.600 sin IVA), con una rebaja del 28% sobre el precio de salida. Así se impuso a competidores muy importantes, como el propio despacho de Sicilia o de arquitectura e ingeniería de Idom.

"Con fecha 19 de junio de 2026, esta sociedad ha recibido notificación telemática de la Resolución nº 1007/2026 dictada, con fecha 11 de junio pasado, por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la que acuerda la desestimación del recurso especial en materia de contratación nº 330/2026, interpuesto por la unión temporal de empresas integrada por las mercantiles Sicilia y Asociados Arquitectura y Estudios y Proyectos Imagina contra el acuerdo de exclusión y contra el acuerdo de adjudicación", expone Siepse, que añade que "el citado TACRC acuerda levantar la suspensión del procedimiento de contratación".

Con todo, esta decisión puede agilizar la tramitación del concurso público para licitar unas obras de construcción del futuro complejo policial que a día de hoy son todavía una incógnita. Y es que se cumple un año de que se diera oficialmente por finalizado el derribo de las edificaciones del cuartel de Mayandía y no ha habido ningún avance referido a su construcción. Solo este contrato que ahora se ha formalizado tras tres meses de parón y sin que se hayan dado plazos para la adjudicación de los trabajos.

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Estos podría recibir su impulso ya en 2027, en un contexto de incertidumbre en el que el Gobierno central aún no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para confirmar con cuantías concretas su apuesta por este proyecto estrella en Zaragoza, y con la duda de si la actual legislatura se agotará hasta las próximas elecciones generales, previstas en julio de 2027 o se adelantarán dejando en el limbo la ejecución de proyectos como este. Aún así, el primer escollo está salvado y al menos se producen avances para hacerlo realidad en el futuro.

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