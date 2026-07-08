La ola de calor en Aragón dispara el pico de la demanda eléctrica y ya roza un récord histórico que data de 2019

Todas las olas de calor tienen un reflejo inmediato en el consumo eléctrico, a través de un incremento notable de los megavatios que se gastan en los hogares y empresas, aumentando el gasto ordinario de forma súbita. Este reflejo ya se está notando en Aragón desde el pasado lunes, con un aumento de la demanda que llega a superar en un 30% los datos registrados hace solo una semana, cuando las temperaturas ya eran altas pero no estaban por encima de los 40 grados como estos días.

El incremento que se ha registrado en el inicio de esta ola de calor que está abrasando la comunidad desde el pasado lunes está consiguiendo que los registros se aproximen a un récord histórico que en la comunidad data de hace siete años, cuando el 27 de junio de 2019 se alcanzó un consumo de luz de 1.805 megavatios (MW) de potencia instantánea. Ahora se está rozando este récord y no se descarta que se bata con facilidad a lo largo de estos días o durante el verano, y es que el consumo ordinario en la comunidad ya se ha incrementado en el último año de la mano de la industria intensiva y, con especial impacto, de los centros de datos que han aterrizado en el territorio.

Sin embargo, el incremento de esa potencia instantánea, que suele coincidir con las horas de mayor temperatura y en las que hay más familias en sus hogares, se está aproximando mucho a este máximo histórico. El pasado lunes, según los registros que maneja Endesa, principal distribuidora de luz en la comunidad, se registró un consumo máximo de 1.742 MW, rozando ese récord histórico de hace siete años y quedándose a solo 63 de superarlo.

Se trata de un incremento que tiene un efecto inmediato por el consumo en los hogares, a través de los sistemas de climatización y aire acondicionado, aumentando el consumo instantáteno y alcanzando sus máximos registros en la franja horaria de entre las 20.00 y las 21.00 horas. Este máximo alcanzado el pasado lunes supone un incremento de unos 400 megavatios más que los que se marcaron en los días precendentes.

De hecho, el pasado domingo es el día que más se aproxima a ese registro máximo en la ola de calor actual, cuando se llegó a 1.552 MW en un día que, siendo fin de semana y con mucha actividad industrial reducida a cero, es ya un dato elevado para el consumo ordinario en la comunidad. De hecho, el sábado 4 de julio, con condiciones similares en cuanto a la industria que cesa su actividad durante esos días, el máximo alcanzado fue de solo 1.325 MW en un momento de mayor consumo diario.

Entre semana, sin embargo, la potencia máxima instatánea que se alcanzó estaba muy próxima a esa cifra, ya que el viernes pasado, día 3 de julio, el pico de la demanda eléctrica se quedó en 1.347 MW y el día anterior, jueves 2 de julio, esta cifra se quedó en 1.361 MW. Nada que ver con los registros que se están dando esta semana en Aragón, ya con las temperaturas por encima de los 40 grados durante buena parte del día. Y con una actividad industrial que siendo el mes de julio tampoco ha caído de forma tan abrupta como en otros meses, por ejemplo agosto.