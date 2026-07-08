Los reyes Felipe VI y Letizia también arropan a la infanta Sofía en su primer discurso oficial en solitario en Zaragoza

Los reyes asistirán esta tarde al primer discurso oficial que su hija menor, la infanta Sofía, pronunciará en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, una jornada en la que esta mañana ha estado apoyada por la princesa Leonor.

La infanta Sofía presidirá este miércoles el acto institucional de entrega de las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de Docentes Referentes, que se celebrará en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, donde se ubica el campus Fundación Ibercaja.

La Infanta Sofía atiende a las explicaciones de Javier García, médico psiquiatra y director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza / Casa Real

Ni la presencia de los reyes ni la de la princesa Leonor había sido anunciada por la Casa Real, que ha confirmado esta tarde la presencia de Felipe VI y la reina Letizia en este acto con el que la Corona muestra su respaldo al valor estratégico de la educación y a la labor de los maestros como motor del desarrollo social de España.

La princesa de Asturias apareció también por sorpresa esta mañana en Zaragoza para acompañar a su hermana en esta jornada, donde ambas participaron en varios talleres con los profesores que han sido reconocidos en esta primera edición.

La princesa Leonor ha acompañado a la infanta Sofía ya en los actos privados de esta mañana. / PI Studio

Los docentes galardonados proceden de Baza (Granada), Cullera (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Valladolid y Zaragoza, y han destacado por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la "mejora de la educación en España", según el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El propio Rodrigo ha destacado a los periodistas que con el proyecto de Docentes Referentes se pretende ayudar e impulsar a los maestros en sus tareas de innovación y reconocer el compromiso que tiene el maestro en la sociedad.

A esta convocatoria se presentaron 478 proyectos de centros educativos de primaria, secundaria y formación profesional de todas las comunidades de los que fueron seleccionados 25 docentes. Posteriormente, un jurado independiente, seleccionó a los cinco ganadores, uno por cada categoría, ha explicado Rodrigo.

Una de las profesoras ganadoras, Mercedes Carpintero, del colegio La Laguna de Valladolid, ha destacado la importancia de que estos reconocimientos pongan el foco en los docentes porque "en esta sociedad que corre tanto y que todos son expertos de todo, parece que la voz del docente estaba muy callada y se estaba perdiendo".

Con un proyecto que pretende acabar con el estigma que tienen los escolares sobre las matemáticas y que afecta a los resultados académicos, Carpintero ha recalcado también cómo foros como este ayudan a que los profesores salgan de su aula y conozcan proyectos y compartan experiencias con otros docentes.

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La de esta tarde no será la única cita de la semana en la que estará la familia real junta ya que el próximo viernes, 10 de julio, acudirán a la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos, un acto en el que el rey impondrá a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.