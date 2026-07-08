Villamayor de Gállego mantiene un frente judicial por el centro de datos de Azora
El ayuntamiento negocia inversiones en equipamientos en la localidad zaragozana con el Gobierno de Aragón y la empresa para alcanzar un acuerdo que satisfaga a las tres partes y evitar un atropello por las condiciones del PIGA
El Ayuntamiento de Villamayor de Gállego mantiene abierto desde hace meses un frente judicial por la forma en la que se ha planteado el desembarco de un nuevo centro de datos, el impulsado por Azora Capital con 2.360 millones de euros de inversión, en su término municipal. El consistorio interpuso un recurso de interposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con alegaciones contra la tramitación de la iniciativa como un Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), una fórmula que permite recortar los plazos administrativos a la mitad al aglutinar la burocracia en los despachos del Gobierno autonómico pero que minimiza la soberanía municipal.
El consistorio liderado por José Luis Montero (CHA) defiende que el municipio ya ha aportado "suficiente" al interés general de Aragón al aceptar la tramitación por la vía rápida de las iniciativas de Microsoft y el grupo agroalimentario Costa. Por ello, el ayuntamiento anda en negociaciones con el Gobierno de Aragón y con la propia promotora del proyecto para acordar una inversión en equipamientos que acompañe el crecimiento de la localidad.
El ayuntamiento no quiere que la sangre llegue al río, pero acaba de pedir una prórroga para la interposición del recurso contencioso administrativo mientras los términos del acuerdo se cierran. "El siguiente paso sería la presentación de la demanda, pero confiamos en poder alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos", señala el regidor de la localidad.
De hecho, este martes se publicó la documentación relativa al PIGA de la iniciativa de Azora, donde se detallan datos jugosos como la inversión total del proyecto (2.359 millones de euros), los puestos de trabajo estimados (un máximo de 254 empleos directos) o el consumo eléctrico (un 25% de lo que hoy consume Aragón).
Sin embargo, el Boletín Oficial de Aragón también recogía este martes la fecha de levantamiento de actas para la expropiación forzosa de parte de las 80 hectáreas donde Azora prevé instalar sus centros de datos, ubicadas al norte de la localidad, donde hay algunas fincas de uso agrícola. Los titulares de los bienes y derechos afectados han sido convocados el día 29 de julio de 2026 en las dependencias del Ayuntamiento de Villamayor de Gállego.
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