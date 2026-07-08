Wizz Air abre la 'guerra' con Ryanair por el vuelo a Milán desde Zaragoza: billetes más baratos ya a la venta y mejores horarios

Wizz Air se ha lanzado a por el mercado que atrae la ruta aérea de Milán desde Zaragoza en calara competencia con otro gigante europeo de los vuelos de bajo coste como es Ryanair. La conexión que empezará a operar a partir del 15 de septiembre ofrece unas condiciones muy distintas para el viajero y arranca la comercialización de los billetes con uno de sus puntos más fuertes: el precio.

Las primeras plazas de ese nuevo vuelo entre Zaragoza y Milán ya están a la venta y, a día de hoy, no solo están al alcance de todos los bolsillos, sino que además la propuesta de Wizz Air ofrece asientos a un precio más económico que el que tiene la compañía irlandesa Ryanair. Los primeros billetes han salido a un precio de 18,34 euros y ya se puede reservar asiento en ese avión que, además, despegará y aterrizará en días diferentes a los que lo hará el avión de su competidora.

En el caso de Wizz Air, las opciones para viajar a Milán parten con una oferta de tres salidas semanales, los martes, los jueves y los sábados, mientras Ryanair lo hará los miércoles, viernes y domingos. Una circunstancia que conseguirá para Zaragoza una parrilla inédita, al contar con un avión que enlaza con Milán casi a diario. Solo los lunes no habrá opción de despegar y aterrizar en la ciudad italiana desde la capital aragonesa.

El precio que ofrece Wizz Air, además, es inferior a los 19,85 euros a los que oferta Ryanair entre semana. Un coste que, además, en el caso de la compañía irlandesa, sube a 24,99 euros el viernes y 38,99 el domingo. La comparativa con Wizz Air cae en este caso del lado de esta última, ya que cualquiera de los tres días de la semana se puede volar desde 18,34 euros, los martes, jueves y sábados. Una apuesta ambiciosa que, sin duda, está relacionada con ese estreno desde Zaragoza que quiere impactar en la demanda que arrastra la pista aragonesa en el Valle del Ebro.

Otra de las ventajas con las que parte Wizz Air en su próxima competencia con Ryanair por la ruta de Milán es el horario, ya que la propuesta de la primera es mucho más favorable a los intereses de los viajeros, al poder despegar desde Zaragoza a las 9.25 horas y aterrizar en la pista italiana de Malpensa a las 11.10 horas, una alternativa que permite aprovechar más horas de estancia en la ciudad italiana.

En el caso de optar por un vuelo de Ryanair, la salida del avión desde la terminal aragonesa se programa para las 13.20 horas, de manera que se aterriza en torno a las 15.10 horas en el aeropuerto de Bérgamo y la llegada a Milán se puede producir en torno a las 16.30 con los desplazamientos desde la terminal italiana. La opción de Wizz Air permite hacerlo antes de comer, ya que se puede llegar a la ciudad de destino antes de las 12.30 horas.

Malpensa, un aeropuerto con más ventajas

Por último, otra diferencia importante es el aeropuerto italiano con el que conecta. Teniendo en cuenta que Bérgamo ha dado buenos resultados con el viajero que se mueve desde Aragón en los últimos años, ahora se introduce una novedad en su oferta como es poder aterrizar en el aeropuerto de Malpensa. En el caso de Bérgamo, ubicado a 50 kilómetros al este de Milán obliga a recurrir a un bus lanzadera que tarda entre 55 y 75 minitos en función del tráfico y que cuesta entre 10 y 14 euros por trayecto para el viajero.

En el caso de Malpensa, no solo ofrece como aeropuerto mejores prestaciones para el pasajero, más cómodo y mejores conexiones internacionales con otros países de destino o de origen, incluso intercontinentales, sino que además permite trasladarse a Milán en tren, más cómodo y sin tanta dependencia del estado del tráfico. Así, se puede llegar al centro de la ciudad en 35 minutos usando el Malpensa Express, un tren que conecta la terminal con estaciones de referencia en la ciudad como Milano Centrale, Cadorna o Porta Garibaldi. Y a un precio competitivo con el bus de Bérgamo, ya que cuesta 15 euros el trayecto y 25 si se adquiere también el viaje de ida y vuelta.

Son pequeños detalles que importan para el viajero y que, sin duda, condicionarán esa competencia entre Wizz Air y Ryanair que comenzará a producirse a partir del próximo 15 de septiembre. Una 'guerra abierta' en el aeropuerto de Zaragoza que seguro que acabará beneficiando al pasajero. La batalla está servida.