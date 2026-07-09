Aragón crece gracias a la inmigración, pero tropieza con el "agujero negro" de la vivienda

El "agujero negro" de la vivienda amenaza con lastrar el crecimiento económico de Aragón. Ese es el principal aviso que lanza el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), que este lunes ha presentado su informe anual sobre la situación económica, laboral y social de la comunidad correspondiente a 2025. El documento dibuja una comunidad que mantiene un crecimiento superior a la media española, alcanza cifras récord de inversión extranjera y consolida uno de los mercados laborales más sólidos de España, pero advierte de que la escalada del precio de la vivienda se ha convertido en el principal factor de malestar social y en un riesgo para sostener ese ciclo expansivo.

"La vivienda hoy es un agujero negro que debilita mucho ese crecimiento económico", resumió el presidente del CESA, Juan García Blasco, durante la presentación del informe junto a Ana Yetano, presidenta de la comisión de Economía del consejo. A su juicio, el encarecimiento del acceso tanto a la compra como al alquiler, unido al aumento del coste de la vida, está provocando que los beneficios del crecimiento económico lleguen con menor intensidad a muchos hogares.

"Hay que actuar; es necesario un compromiso de todos los responsables públicos en materia de vivienda", reclamó, al tiempo que defensió que la futura ley aragonesa de vivienda puede convertirse en “una oportunidad” para impulsar tanto vivienda social como vivienda asequible para las clases medias.

Récord de inversión extranjera

El informe sostiene que Aragón creció en 2025 alrededor de un 3%, por encima del conjunto de España, apoyado en el consumo privado y la inversión. La comunidad registró además un máximo histórico de inversión extranjera directa, cercana a los 3.400 millones de euros, pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la guerra comercial y la debilidad de la demanda europea.

Por su parte, Ana Yetano destacó que la economía aragonesa continúa mostrando fortalezas en sectores como la construcción, la logística o los servicios, aunque advirtió de desafíos importantes para la industria del automóvil y reclamó aprovechar la llegada de grandes centros de datos para generar un auténtico ecosistema tecnológico. "No solo debemos alojar infraestructuras de datos; tenemos que conseguir que eso permita atraer talento, crear empresas tecnológicas y modernizar nuestro tejido empresarial", defendió. También pidió mejorar las infraestructuras energéticas y de transporte, al advertir de las carencias de la red eléctrica y del elevado número de tramos peligrosos en la red viaria aragonesa.

El otro gran mensaje político del informe gira alrededor de la inmigración. Frente a discursos políticos de la extrema derecha que la presentan como un problema, el CESA sostiene que el crecimiento demográfico, económico y laboral de Aragón depende hoy de la aportación de la población extranjera. "El crecimiento económico de Aragón no es explicable sin esta aportación", afirmó García Blasco.

El presidente del órgano recordó que el 17,6% de la población activa es extranjera, que casi el 15% de los habitantes de la comunidad han nacido fuera de España y que uno de cada cinco alumnos de Primaria tiene origen extranjero. "Hoy por hoy, la forma más eficaz de compensar la falta de natalidad es a través de la inmigración", subrayó.

Lejos de identificar ese incremento de población extranjera con un deterioro de las condiciones sociales, el informe concluye precisamente lo contrario. Aragón mantiene niveles de renta superiores a la media nacional, una desigualdad inferior al conjunto de España y un menor riesgo de pobreza y exclusión social, al tiempo que aumenta el peso de la inmigración. Por ello, el CESA reclama abandonar una visión exclusivamente laboral del fenómeno migratorio y apostar por políticas coordinadas que favorezcan la integración, mejoren la acogida y atraigan perfiles cualificados.

Ese planteamiento contrasta con el discurso que mantiene Vox, socio del PP en el Gobierno de Aragón y muy crítico con las políticas de inmigración, aunque el informe fue aprobado por unanimidad por un órgano en el que están representados organizaciones empresariales, sindicatos y el Ejecutivo autonómico.

Asignaturas pendientes

Más allá de la vivienda y la inmigración, el informe dibuja un panorama favorable para Aragón. El empleo encadena cinco años de crecimiento hasta superar los 626.000 ocupados y la tasa de paro se sitúa en el 8%, dos puntos y medio por debajo de la media española. Además, la contratación indefinida se ha multiplicado por cuatro desde la reforma laboral.

Sin embargo, el CESA alerta de problemas estructurales que siguen sin resolverse, como un paro juvenil del 24%, la persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres o las dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. García Blasco defendió reforzar la formación dual, que definió gráficamente como "la celestina entre las necesidades de las empresas y la formación de los trabajadores", al considerar que facilita una mejor inserción laboral y empleos de mayor calidad.

Defensa del diálogo social

El informe también reivindica el diálogo social como una de las principales fortalezas institucionales de Aragón y como un elemento diferencial para atraer inversiones y mantener la paz social. "Es fundamental en nuestra comunidad autónoma. El clima de paz social actúa como una seña de identidad y es un atractivo de primer orden para atraer iniciativas creadoras de empleo", defendió García Blasco, quien pidió conservar "plenamente activos" los instrumentos de participación entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

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Ese llamamiento llega en un momento en el que la financiación destinada al diálogo social por parte del Gobierno de Aragón ha sido objeto de recortes impulsados por Vox, formación que ha cuestionado el papel de las organizaciones empresariales y sindicales en este ámbito.