Wepe ya recorre los montes de Zaragoza: el Gobierno de Aragón suelta un nuevo lince tras el atropello que mató a un ejemplar hace pocos días

Wepe ya es un aragonés más. El Gobierno de Aragón, a través del departamento Medio Ambiente, ha procedido este jueves a la suelta de un nuevo lince ibérico dentro de un programa de reintroducción de esta especie que justo esta semana sufrió un revés importante después de que se constatara la muerte de uno de los ejemplares que se habían liberado en los últimos meses. Con Wepe y tras el fallecimiento de Waka, son ocho ya los depredadores que se han soltado en la cuenca del Huerva, en el término municipal de Torrecilla de Valmadrid.

Estaba previsto, no obstante, que este jueves se hubieran liberado dos ejemplares, como se había hecho hasta ahora, procediendo siempre a la suelta de dos linces cada vez. Sin embargo, en esta ocasión, la pareja de Wepe no ha podido llegar debido un incendio forestal desatado en el entorno del centro de cría de La Olivilla (Jaén), desde donde iba a ser trasladado.

“Es importantísimo para la diversidad en Aragón. Wepe va a tener un mes de aclimatación. 16 municipios están de acuerdo en esta reintroducción después de cinco décadas sin lince en Aragón. Estamos siendo pioneros en el noreste peninsular”, ha explicado el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha participado en la suelta. Durante los primeros 30 días Wepe estará dentro de un recinto vallado de grandes dimensiones, donde aprenderá a vivir en libertad y a alimentarse por sí mismo. Después podrá deambular libremente por los montes de la comunidad.

El lince que se ha liberado este jueves en Aragón. / Gobierno de Aragón

Hasta ahora, contando con la de este jueves, se han realizado ya cuatro sueltas en el recinto de Torrecilla de Valmadrid. En cada una se ha liberado una pareja y según ha explicado el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, los ejemplares están "bien aclimatados", si bien también ha lamentado el accidente mortal que acabó con la vida de Waka. "El año que viene afrontaremos una segunda fase. El accidente entra dentro de la normalidad y nos hace seguir vigilantes", ha dicho. No obstante, algunas entidades ecologistas han criticado la suelta de este tipo de animales en peligro de extinción en un entorno en el que existen muchos kilómetros de vías férreas sin proteger.

Avanza el programa de reintroducción

La reintroducción del lince ibérico en Aragón comenzó el pasado 17 de marzo con la llegada de Windtail y Wynx, procedentes de los centros de cría de Silves (Portugal) y El Acebuche (Doñana). Tras completar su periodo de aclimatación, ambos animales permanecen en libertad y han ampliado progresivamente su área de campeo.

La segunda pareja, Worbi y Waka, llegó a Aragón el 29 de abril y fue liberada al medio natural el 27 de mayo. Mientras Worbi continúa asentado en el entorno de la zona de reintroducción, Waka falleció el pasado sábado tras sufrir un golpe en la cabeza, presumiblemente de un ferrocarril, durante uno de sus primeros movimientos exploratorios. Los atropellos constituyen la principal causa de mortalidad no natural del lince ibérico y representan alrededor del 10% de la mortalidad registrada en la especie. Es por esto que en otras comunidades en las que se está apostando por la reintroducción de la especie se están colocando señales especiales en las carreteras para advertir a los conductores de la posible presencia de estos felinos.

La tercera pareja, Werba y Wound, llegó a Aragón el 3 de junio y fue liberada el pasado 1 de julio. Ambos ejemplares permanecen en las inmediaciones del área de suelta y, hasta el momento, presentan una evolución favorable. Ahora, con la incorporación de Wepe, el programa suma siete de los ocho ejemplares previstos para este año. La llegada de Walqa se producirá una vez las circunstancias derivadas de la emergencia registrada en el centro de cría de La Olivilla permitan completar su traslado con todas las garantías.

Un proyecto respaldado

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se desarrolla sobre una superficie de 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, de las que cerca del 70% forman parte de la Red Natura 2000. El ámbito fue validado por el grupo de trabajo del lince ibérico por su elevada calidad de hábitat y la abundancia de conejos, principal presa de la especie.

Paralelamente a la reintroducción de ejemplares, la dirección general de Medio Natural continúa ejecutando actuaciones para mejorar las condiciones del hábitat, entre ellas la creación y mantenimiento de charcas y bebederos.

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El departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene su compromiso de dar continuidad al programa durante la presente legislatura y habrá más sueltas en 2027. Hasta la fecha, la inversión comprometida asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mientras que el resto corresponde a financiación del Gobierno de Aragón.