Castillonroy amanece tras horas de tensión por el incendio: “Hemos pasado la noche en alerta: lo peor es que estamos incomunicados”
Un cambio en la dirección del viento es la principal preocupación en el municipio de La Litera, donde el fuego forestal se mantiene fuera de control desde ayer
El fuego originado en la tarde de ayer en los alrededores de Castillonroy, en la comarca de La Litera, ha hecho pasar a los 340 vecinos del municipio una de las noches más tensas que se recuerdan en esta fronteriza localidad de la Franja. “Creo que no ha habido miedo porque el viento dirigía el fuego en la dirección contraria al casco urbano, pero sí hemos estado alerta, muy pendientes de cualquier evolución. Yo no he dormido, claro está”, señala el alcalde del pueblo, Paco Rivas.
El regidor, como el resto de los habitantes de Castillonroy, ha estado incomunicado hasta la mañana de este jueves, puesto que el tendido eléctrico se desconectó por las posibles afecciones a causa del fuego y que no hay cobertura para el teléfono móvil. Rivas habla desde Tamarite de Litera, donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado para la coordinación del operativo de extinción del siniestro forestal.
“En nuestro caso no se han tenido que tomar medidas y la población ha mantenido la calma. No se ha desalojado a nadie ni se ha ordenado el confinamiento”, señala Rivas, en alusión a la decisión del encierro en sus viviendas de los vecinos de Albelda, donde hay 800 habitantes, a causa del humo y en previsión de una peor evolución del incendio.
El fuego sigue a primera hora de este jueves fuera de control y 200 trabajadores del operativo antiincendios y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tratan de extinguir las llamas. Todas las miradas están puestas en la tarde de hoy, pues se prevé un cambio en la dirección del viento (hasta ahora de componente sur) que haga virar el fuego hacia el norte, y por tanto, hacia el casco urbano de Castillonroy.
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