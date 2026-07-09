Cepyme apuesta por la prevención como receta frente al creciente absentismo en las pymes aragonesas

La prevención de riesgos laborales, la promoción del bienestar en las empresas y una mayor agilidad del sistema sanitario para reducir los tiempos de las bajas laborales se han situado este jueves en el centro del debate sobre el absentismo. Empresarios, responsables de recursos humanos e instituciones han defendido que la mejor forma de reducir las ausencias al trabajo pasa por consolidar una auténtica cultura preventiva en las empresas.

Ese ha sido el principal mensaje de la jornada 'Atrapa los PrevenPoints: cultura preventiva frente al absentismo', organizada por Cepyme Aragón en el espacio Ibercaja Xplora, donde la organización empresarial ha reunido a representantes de compañías, expertos en prevención y responsables del Gobierno de Aragón.

La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, defendió durante la inauguración que el absentismo debe analizarse "con rigor" y poniendo a las personas en el centro. "Detrás de cada ausencia hay una realidad humana, muchas veces vinculada a la salud, al bienestar y a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo", afirmó.

Diferencias entre absentismo y ausentismo

Lorente insistió además en la necesidad de diferenciar entre absentismo y ausentismo, al considerar que ambos fenómenos responden a causas distintas. Mientras el primero está ligado en gran medida a problemas de salud y a la gestión de las incapacidades temporales, el segundo obedece a otros factores relacionados con derechos laborales o medidas de conciliación. "Diferenciar ambos conceptos resulta imprescindible para analizar correctamente la realidad y plantear soluciones eficaces", sostuvo.

En declaraciones a los medios, la presidenta de Cepyme Aragón reclamó además agilizar las pruebas diagnósticas y los procesos de incapacidad temporal, al considerar que muchas bajas se prolongan durante meses por retrasos administrativos o sanitarios. También defendió extender al resto de comunidades el protocolo de seguimiento de las incapacidades temporales por contingencias comunes que Aragón desarrolla junto al Gobierno autonómico y los agentes sociales.

La clausura corrió a cargo del director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, quien apostó por seguir reforzando la colaboración entre administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos, mutuas y servicios de prevención. Además, anunció la reactivación este verano de la campaña de sensibilización 'Cinco segundos entre la vida y la muerte. La prevención', destinada a fomentar una mayor concienciación sobre la seguridad laboral.

Durante la mesa redonda participaron el responsable de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales de bilstein Group España, Toño Barredo; el director general de Grupo Itesal, Armando Mateos; el director del Área de Personas de Ibercaja, José Ignacio Oto, y la directora general de TAISI, Ruth Lázaro.

Los participantes coincidieron en que la prevención debe ir mucho más allá del cumplimiento de la normativa y convertirse en un elemento integrado en la cultura empresarial. También defendieron que la comunicación interna, la implicación de la dirección, la ergonomía, la conciliación y la atención a los riesgos psicosociales son factores determinantes para mejorar la salud laboral y reducir las ausencias.

Los premiados

El director general de Itesal, Armando Mateos, aseguró que la prevención y el absentismo son "un tema absolutamente cultural" que debe impulsarse desde la dirección de las empresas, mientras que Ruth Lázaro consideró que el absentismo es "un indicador pobre" si se analiza de forma aislada y reclamó una visión más amplia del bienestar laboral.

La jornada concluyó con la entrega de los reconocimientos de la primera edición de Atrapa los PrevenPoints, una iniciativa de gamificación impulsada por CEPYME Aragón para fomentar la cultura preventiva entre las pymes. FITCA fue distinguida como ganadora global del juego y Litera Meat recibió el reconocimiento como mejor empresa participante. También fueron premiadas Patricia Sagüés, de Esciencia Eventos Científicos, como mejor participante individual, y el equipo de FITCA formado por Ana M. Modrego y Alicia Ochoa.