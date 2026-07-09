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Directo | Incendio forestal en Castillonroy, última hora: el fuego, fuera de control, afecta ya a 400 hectáreas

Un incendio forestal afecta al término municipal de Castillonroy, en la comarca de La Litera (Huesca) desde este pasado miércoles por la tarde

Vídeo | La UME se incorpora al operativo de extinción del incendio de Castillonroy en Huesca

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Laura Carnicero

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

Un incendio forestal afecta desde este pasado miércoles por la tarde al término municipal de Castillonroy, en la comarca de La Litera (Huesca). El fuego ha obligado a movilizar al Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, medios del Ministerio para la Transición Ecológica (BRIF de Daroca) y del Ministerio de Defensa (UME) y ha afectado ya a 400 hectáreas.

La evolución de las llamas obligó este pasado miércoles a cortar la N-230, que ha sido reabierta a primera hora de este jueves, y la A-140, que permanece cerrada al tráfico. Además, los vecinos de Albelda recibieron la recomendación de confinamiento también durante la noche ante el humo provocado por el incendio, aunque este jueves ya ha quedado levantado.

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