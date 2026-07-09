Directo | Incendio forestal en Castillonroy, última hora: el fuego, fuera de control, afecta ya a 400 hectáreas

Un incendio forestal afecta desde este pasado miércoles por la tarde al término municipal de Castillonroy, en la comarca de La Litera (Huesca). El fuego ha obligado a movilizar al Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, medios del Ministerio para la Transición Ecológica (BRIF de Daroca) y del Ministerio de Defensa (UME) y ha afectado ya a 400 hectáreas.

La evolución de las llamas obligó este pasado miércoles a cortar la N-230, que ha sido reabierta a primera hora de este jueves, y la A-140, que permanece cerrada al tráfico. Además, los vecinos de Albelda recibieron la recomendación de confinamiento también durante la noche ante el humo provocado por el incendio, aunque este jueves ya ha quedado levantado.

Marcos Calvo Lamana "Hemos pasado la noche en alerta: lo peor es que estamos incomunicados” El fuego originado en la tarde de ayer en los alrededores de Castillonroy, en la comarca de La Litera, ha hecho pasar a los 340 vecinos del municipio una de las noches más tensas que se recuerdan en esta fronteriza localidad de la Franja. “Creo que no ha habido miedo porque el viento dirigía el fuego en la dirección contraria al casco urbano, pero sí hemos estado alerta, muy pendientes de cualquier evolución. Yo no he dormido, claro está”, señala el alcalde del pueblo, Paco Rivas. Lee la información completa aquí.

Castillonroy, sin luz ni teléfono por el incendio El incendio obligó a cortar el tendido eléctrico a última hora de la noche del miércoles que todavía afectan a los vecinos de Castillonroy, que en estos momentos están sin luz y sin teléfono