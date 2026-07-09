El destino elegido cada verano por miles de aragoneses que ha entrado en la lista 'negra' de Ryanair: "Largas y evitables colas"

Ryanair ha incluido varios aeropuertos conectados con Zaragoza en su lista de instalaciones con riesgo de colas este verano por los nuevos controles de pasaportes. La aerolínea irlandesa ha advertido de posibles problemas en varios destinos europeos durante la temporada alta, una situación que puede afectar directamente a los aragoneses que tengan previsto volar en las próximas semanas a lugares como Palma o Milán Bérgamo.

Las vacaciones son el periodo del año más esperado para miles de aragoneses que llevan meses preparando a conciencia todo el viaje. Reservar el hotel y los billetes de avión con antelación, buscar restaurantes o planificar excursiones forma parte de la hoja de ruta habitual antes de salir. Sin embargo, hay situaciones que escapan al control de los viajeros, como los retrasos, las cancelaciones por huelga o las largas esperas en los controles del aeropuerto, que pueden acabar complicando un desplazamiento esperado durante meses.

Panorámica de Milán / PEXELS

Los destinos desde Zaragoza afectados

El aviso de Ryanair afecta a varios aeropuertos europeos en los que la compañía prevé incidencias por la implantación del nuevo Sistema de Entrada y Salida de la Unión Europea. Entre ellos aparecen algunos destinos con conexión directa desde Zaragoza, como Palma y Milán Bérgamo, dos rutas especialmente utilizadas por los aragoneses durante el verano.

Cabe recordar que Mallorca y Milán son dos de los destinos favoritos para viajar desde la capital aragonesa. Ryanair comunica Zaragoza con Palma con tres vuelos semanales, los martes, miércoles y sábados, mientras que Vueling opera esta ruta todos los días. La aerolínea irlandesa también une la capital aragonesa con Milán Bérgamo con tres conexiones semanales, los miércoles, viernes y domingos. Además, en septiembre, Zaragoza tendrá un vuelo a Milán-Malpensa con Wizz Air, también con tres frecuencias a la semana.

Un avión de Vueling en una imagen de archivo / PEXELS

Por qué puede haber más colas este verano

El problema está en el nuevo sistema europeo de control de fronteras. El Sistema de Entradas y Salidas es una herramienta informática automatizada que permite registrar a los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea cuando entran o salen del espacio comunitario para estancias de corta duración. Este modelo sustituye de forma gradual el sellado manual de pasaportes por un registro digital de entradas y salidas.

El nuevo procedimiento obliga a escanear el pasaporte, registrar las huellas dactilares y tomar una imagen facial del viajero. Según la propia Unión Europea, el objetivo es agilizar los controles fronterizos gracias a procesos más rápidos, opciones de autoservicio y la posibilidad de facilitar información por adelantado. Sin embargo, Ryanair advierte de que muchos aeropuertos no están preparados para asumir el volumen de pasajeros previsto durante la temporada alta.

El aviso de Ryanair

“Los pasajeros y sus familias no deberían ser utilizados como conejillos de indias para un sistema de control de pasaportes a medio hacer”, afirmó el director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, que ya había pedido al Gobierno de España retrasar la puesta en marcha del nuevo sistema. “Muchos aeropuertos no están preparados para gestionar el volumen de pasajeros esperado durante la temporada alta. Las familias van a soportar largas y evitables colas de control de pasaportes”, criticó el directivo de la aerolínea irlandesa, según ha recogido el medio Preferente.

Noticias relacionadas

Un avión de Ryanair / WGU

Según los datos difundidos por la compañía, en esa lista de aeropuertos con riesgo de grandes incidencias aparecen Palma y Milán Bérgamo, pero también otros como Tenerife Sur, Alicante, Málaga, Cracovia o París Beauvais. Algunos de ellos son instalaciones con mucho tráfico turístico durante los meses de verano, por lo que la aerolínea recomienda acudir con más margen de tiempo para evitar sustos antes de embarcar.