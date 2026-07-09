Estabilizado el incendio de Castillonroy en 24 horas

El incendio declarado este miércoles en Castillonroy ha quedado estabilizado en menos de 24 horas. Estas son las buenas noticias que ha compartido el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, que se ha traslado este jueves al Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad de Tamarite de Litera. A pesar de las duras condiciones meteorológicas que se han afrontando durante el fuego, con temperaturas máximas de 40ºC y una humedad relativa de entre el 15 y el 20%, el despliegue de más de 200 efectivos procedentes de todas las administraciones, desde el Ejecutivo aragonés al Gobierno central y los cuerpos de bomberos de la DPH y el Ayuntamiento de Zaragoza han hecho posible avanzar hacia la extinción de un fuego que llegó a obligar a confinar la localidad de Albelda.

El consejero de Medio Ambiente ha reconocido que la noche "ha sido muy complicada, pero como siempre hasta la fecha se ha trabajado muy bien y muy coordinadamente por todos los medios sobre el terreno". "Esta mañana ya el incendio ha aparecido con mucha mejor evolución y a lo largo de la mañana realmente ha habido el apoyo de medios aéreos, que hemos llegado a tener hasta quince medios aéreos, y finalmente hemos conseguido estabilizar el incendio", ha explicado.

En 24 horas, el incendio ha puesto en jaque a localidades como Albelda, que pasó la noche confinada, y donde se prestó especial atención a la residencia de ancianos, con 52 personas residentes, algunos de ellos con dificultades de movilizdad. "Ha sido una una noche complicada pero como siempre pues hasta la fecha se ha trabajado muy bien y muy coordinadamente por todos los medios", ha reiterado Biendicho.

Operativo antiincendio. / Gobierno de Aragón

El fuego no está extinguido

Sin embargo, el incendio no está extinguido todavía y queda trabajo por hacer. Con todo, las sensaciones son buenas. "Somos optimistas en cuanto a la evolución del incendio, realmente ya no hay llamas, hay alguna pequeña reproducción. Tenemos a los medios aéreos en preaviso, algunos ya se están retirando, y se están utilizando algunas cuadrillas sobre todo para dar descanso", ha añadido el consejero, recordando el "intenso trabajo" de las cuadrillas de Infoar de Huesca, que prácticamente no han parado en los últimos quince días desde que se declaró el incendio de Tamarite de Litera y posteriormente, el de la Sierra de Alcubierre y La Fueva.

Llamamiento a la prudencia

A pesar de ese optimismo que permite la evolución de las llamas, desde el Gobierno de Aragón insisten en hacer una llamada a la prudencia y al respeto a la normativa vigente, así como a los avisos que se trasladan desde las instituciones oficiales.

"Hay que hacer un llamamiento general a la prudencia, dentro de nuestro optimismo, porque aunque realmente el incendio evoluciona muy bien, nos encontramos que las condiciones climatológicas son complicadas: altas temperaturas, va a haber un poquito más de viento esta tarde. La humedad, estos días como consecuencia del calor y del viento, es bajísima, y entonces eso nos lleva a seguir siendo prudentes en cuanto a la evolución del incendio", ha manfiestado Biendicho.

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Así, a las 19.30 horas de este jueves se ha convocado una nueva reunión del CECOPI para dar cuenta de la última hora del incendio. "Ahí valoraremos si podemos reducir y pasar de situación operativa dos a uno y bajar de nivel dos a nivel uno, pero lógicamente esto es una decisión técnica que se tiene que tomar dentro del CECOPI", ha defendido.