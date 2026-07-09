El Gobierno de Aragón declara la Alerta Rojo Plus para mañana en seis comarcas por riesgo extremo de incendios

El Gobierno de Aragón ha declarado la situación de Alerta Rojo Plus para las comarcas de Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera, Los Monegros y Bajo Cinca durante todo el día 10 de julio ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista para estas zonas.

La medida se adopta mediante una orden conjunta de los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Medio Ambiente y Turismo, al amparo del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (PROCINFO) y del Decreto 22/2026, de 11 de marzo.

En el resto del territorio aragonés, exceptuando las seis comarcas mencionadas en Alerta Rojo Plus, permanecerán vigentes las restricciones por la Alerta Roja.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Durante la vigencia de la Alerta Rojo Plus queda prohibido:

• Encender fuego en cualquier espacio abierto.

• Realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego.

• Encender fuego en áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada.

• Utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas.

• Utilizar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural.

• Arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio.

• Utilizar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos.

• Celebrar pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal que puedan favorecer el inicio de incendios.

• Acceder con vehículos a motor a los montes, salvo para propietarios, actividades profesionales, acceso a núcleos habitados, viviendas aisladas, servicios esenciales o emergencias.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

La orden permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado y el transporte de productos agrícolas ya recolectados.

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente desde las 06.00 horas y hasta las 12.00 horas y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio. Estas actividades no tendrán limitaciones si se realizan en las zonas de regadío modernizado.

También podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas.

El Gobierno de Aragón recuerda la necesidad de extremar la precaución durante esta situación de riesgo extremo y solicita la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier comportamiento que pueda originar un incendio forestal.