Por qué van a la huelga los taxistas de Zaragoza: "Las VTC es lo que más daño nos hace"

El sector del taxi confirmó este miércoles que se espera un verano de huelgas y movilizaciones en Zaragoza ante el descontento del sector y los nulos avances en sus reivindicaciones, especialmente, por la incorporación de los VTC a las calles de la capital aragonesa. Los trabajadores han refrendado un calendario de paros y movilizaciones durante los meses de julio, septiembre y octubre como respuesta a la grave situación que atraviesa nuestra profesión, aunque por ahora solo está confirmada una primera acción que tendrá lugar el próximo 23 de julio si nada lo impide.

"Para que desconvocásemos nuestra manifestación del día 23 mucho tendrían que cambiar las cosas. Mucho nos tendrían que decir, firmado por escrito, para que cambiemos nuestros planes porque llevamos dos años estancados y sin ningún avance", explican desde la federación de taxis.

Entre los motivos principales para ir a la huelga están la proliferación de vehículos de alquiler tipo VTC "operando de forma presuntamente irregular, unida a la falta de control". "Este mes han sacado presuntamente 40 nuevas autorizaciones y las respuestas que nos dan en la DGA no nos convencen. Nos hemos reunido con el director general de Transportes y no nos da buenas esperanzas. Y vemos que, en dos años en los que se tenía que haber avanzado en la ley, no se ha hecho prácticamente nada", denuncian los conductores, que se reivindican como sector público y ven amenazado su negocio.

Otro de los motivos que lleva a los taxistas a la huelga son los "escasos avances", la "línea muerta" en que se encuentran precisamente las negociaciones para hacer avanzar la normativa aragonesa que regule las VTC. "No está acabado ni el borrador, cuando nos dijeron que en dos años estaría. Estamos muy enfadados", insisten los taxistas.

Todo ello, denuncian, está provocando "una situación insostenible que amenaza la viabilidad del servicio público" del taxi y perjudica gravemente a quienes ejercen la actividad "cumpliendo escrupulosamente la normativa".

Por último, la multitud de obras que afectan a las principales arterias de Zaragoza son otro de los por qués que explican esta huelga. "La gente ve que las carreras se alargan mucho, no nos dan alternativa, y al final, perdemos clientes", resumen.

En el horizonte tienen también prevista una reunión con representantes del área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, otra de las administraciones de la que esperan respuestas. "Pero mucho nos tienen que decir para desconvocar la huelga del día 23 de julio", reconocen. "No cambiaremos nada salvo que tengamos un compromiso firmado y bien firmado", insisten.

La convocatoria de huelga del 23 de julio

Así, tras solicitar ante la Delegación del Gobierno el permiso para la celebración de la primera manifestación, esta tendrá lugar, una vez autorizada, el próximo jueves 23 de julio. La convocatoria para todos los participantes será a las 9.00 horas en el aparcamiento Sur de la Expo (explanada del Rastro), donde se procederá a colocar la cartelería reivindicativa en los vehículos.

A partir de ahí se creará una caravana por la avenida de Ranillas en dirección al Actur, para después continuar en fila de a dos todo el recorrido, que discurrirá por la avenida de José Atarés, en puente de la Almozara, el paseo Echegaray y Caballero, calle Alonso V, calle Asalto, el paseo La Mina, el paseo Constitución, el paseo Pamplona y el paseo María Agustín, finalizando en dicha avenida frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Noticias relacionadas

Los trabajadores anuncian que esta será únicamente la primera de las medidas aprobadas por la asamblea. "Si las administraciones continúan sin actuar con la firmeza que exige la situación, las movilizaciones previstas para los próximos meses se intensificarán de manera progresiva, tanto en duración como en alcance", aseguran.