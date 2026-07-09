Muere el político socialista, teólogo e intelectual aragonés José Bada

La política aragonesa pierde a uno de sus referentes con la muerte del intelectual y fundador del Partido Socialista de Aaragón, José Bada (Fabara, 1929), que ha fallecido a los 97 años de edad. Uno de los impulsores del autonomismo y miembro del primer Gobierno de Aragón del PSOE, de Santiago Marraco, en el que fue el primer consejero de Educación y Cultura del Ejecutivo aragonés. Colaborador también de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Bada dejó su impronta y su pensamiento en la política aragonesa, especialmente, en los años 80 y 90 del pasado siglo.

Su muerte no ha dejado indiferente al socialismo aragonés y las primeras reacciones y condolencias se están sucediendo desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento. La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha expresado su pesar a través de sus redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Pepe Bada, pionero del autonomismo aragonés, fundador del Partido Socialista de Aragón y primer consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón. Teólogo, filósofo, escritor y hombre de diálogo, hizo de la cultura, la paz y la convivencia una forma de compromiso con Aragón. Mi cariño a su familia y amigos", ha expresado la líder socialista en la comunidad.

José Bada estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Innsbruck de Austria, siguió los pasos del teólogo Karl Rahner y se doctoró en Teolotía en la Universidad de Múnich. Su implicación en política llegó en los años 70, con la fundación del Partido Socialista de Aragón y le llevó después a converger en el PSOE. Así se convirtió en el primer consejero de Educación y Cultura (entre 1983 y 1987) de la mano de Santiago Marraco como presidente.

Con una gran aportación al mundo intelectual aragonés, fue colaborador de la Gran Enciclopedia Aragonesa y en 1982 fue miembro del consejo de administración del periódico El Día.

Su paso por el Gobierno de Aragón dejó un legado tangible, como el desarrollo de las bibliotecas y su apuesta por el patrimonio cultural, como con la firma del convenio para restaurar La Seo en Zaragoza o la Catedral de Tarazona, dos de las principales obras de recuperación del patrimonio aragonés que se han llevado a cabo durante la democracia. Además, su figura fue clave para el reconocimiento del catalán en Aragón y su papel fue indispensable en la creación del Seminario de Investigación para la Paz. Era también miembro de la Academia Aragonesa de la Lengua desde su creación en 2013.

En su última entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en 2019, José Bada Panillo hablaba de su última obra, sus memorias de infancia, en las que evocaba los años de la guerra civil que le tocaron vivir en la comarca del Bajo Aragón-Caspe. La obra Recuerdos para la paz se editó en la colección bilingüe La Mangrana.