Las oenegés aragonesas se vuelcan con los afectados por los terremotos de Venezuela: "Hay que mantener el apoyo a largo plazo"

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha querido hacer llegar junto con seis entidades de la comunidad un mensaje a la ciudadanía aragonesa para que esta continúe apoyando a las zonas más afectadas de Venezuela tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. En la reunión organizada por la FAS, las entidades aragonesas han buscado acercar a la población información básica de forma clara, tratando temas sobre cómo se actúa o la manera de ayudar de forma directa.

Los encargados de transmitir estos datos han sido representantes de UNICEF, Farmamundi, Fundación Juan Bonal, Cáritas, Medicos del Mundo y Aldeas Infantiles SOS, quienes han contado su trabajo en la zona catastrófica. Todas ellas colaboran de forma estrecha en la catástrofe, aunque no hay profesionales aragoneses en el terreno, por las complicaciones para el transporte.

Primer envío de 915 kilos de medicamentos

En el ámbito sanitario, Farmamundi incidió en que los fármacos deben ser enviados mediante organizaciones especializadas, basando el resto de su conversación en el envío seguro de medicamentos, material sanitario y kits de emergencia, de los cuales ha enviado un primer cargamento con un peso de 915 kilos. Su representante Laura Agustín ha asegurado que "los medicamentos deben responder a las necesidades de salud de la población, a lo que nos solicitan las intervenciones que se están haciendo allí".

Desde Médicos del Mundo remarcaban la gran importancia de la atención médica primaria, sobre todo acerca de la salud mental y atención sexual y reproductiva, llamando a la prioridad a las personas desplazadas o mujeres embarazadas afectadas por los terremotos. "Estos terremotos han golpeado a un sistema sanitario que ya afrontaba importantes dificultades de antes", concluía Chus, representante de la entidad.

Por su parte, Lorena, representante de UNICEF, ha transmitido la importancia de la recuperación educativa de los niños afectados y de la creación de espacios seguros para las familias y para la prevención de enfermedades. Además ha remarcado la detección temprana de los casos de menores separados de sus familiares: "Hay que poder cubrir y asegurar esa reunificación familiar aunque sea con su familia extendida". Le ha seguido Aldeas Infantiles SOS, una organización que previene justamente esa separación familiar ante la catástrofe, ofreciendo apoyo psicosocial a todas estas familias en situación de vulnerabilidad. José Miguel, representante de esta entidad en el encuentro asegura que "separar a las familias multiplica exponencialmente el índice de vulnerabilidad".

Finalmente, la Fundación Juan Bonal ha comentado su forma de trabajo con su red local conformada por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, quienes se encargan de trasladarse a los puntos críticos para poder atender a las familias más afectadas y distribuir los bienes de primera necesidad.

La hermana Melby ha compartido el punto en el que se encuentran en estos momentos: "Empezamos a reactivarle la vida a las personas a pesar de que ahora todo es caos, poco a poco volveran a su vida normal". Por parte de Cáritas, Jesús ha acercado la labor de esta entidad con la gran coordinación y colaboración de la red de Cáritas Venezuela en distribución, apoyo y alojamiento en áreas de difícil acceso tras los derrumbes. "Cáritas Venezuela lidera la acción en el territorio recopilando información para poder solicitar la ayuda necesaria", ha remarcado el representante.

Con todo esto, tanto la FAS como las entidades colaboradoras han incidido en que estas emergencias humanitarias no terminan las primeras semanas, sino que se necesita dar más pasos en este pocreso lento de recuperación de largo plazo. Aún así, todas ellas coinciden en la gran solidaridad de Aragón y la colaboración total de la sociedad con lo ocurrido en Venezuela, destacando a la comunidad como una de las más colaborativas.