Ya es oficial: la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza, la más larga de España, se reformará por 33,2 millones y se cerrará durante cuatro meses

La reforma integral de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zaragoza ya tiene precio definitivo, empresas adjudicatarias para ejecutar las obras y afecciones al tráfico aéreo definidas, ya que tendrá que permanecer cerrada durante al menos cuatro meses, si no hay imprevistos. Lo ha hecho oficial Aena este jueves, con el anuncio de la adjudicación de un contrato valorado en más de 33 millones de euros para adecuar una de las infraestructuras más antiguas del país en la terminal que ocupa el tercer lugar en el ránking nacional que más mercancías moviliza, tras la pista madrileña de Barajas-Adolfo Suárez y la catalana de El Prat.

El proyecto va dirigido a adecuar la pista más larga del Aeropuerto de Zaragoza "para reforzar su capacidad operativa y logística", además de adaptar la infraestructura "a las necesidades actuales y futuras del tráfico de carga aérea". SE trata de unos trabajos que se han encomendado a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestruct Conelsan SA y Vialex Constructora Aragonesa SLU, la puja mejor valorada en el concurso público.

Los trabajos se han adjudicado finalmente por 32.267.473,32 euros y se centran en mejorar los sistemas de frenado de la pista de la pista 12R-30L de Zaragoza, además de otra actuación similar en la del aeropuerto de Gran Canaria. Se trata de la pista más larga de las dos que hay en el aeropuerto aragonés que es de utilización conjunta militar y civil y que cuenta con una longitud de 3.758 metros.

"La actuación permitirá adaptar la pista a las necesidades operativas actuales y futuras, especialmente en el ámbito de la carga aérea. El proyecto contempla una actualización completa de la pista y de varias calles de rodaje asociadas, con actuaciones tanto a nivel geométrico como en términos de capacidad portante. Estas mejoras permitirán optimizar la operativa de aeronaves de gran tamaño y reforzar la capacidad del aeropuerto para atender operaciones de carga de largo radio sin restricciones", ha explicado Aena a través de un comunicado.

Y es que esta inversión pública en el Aeropuerto de Zaragoza acumula ya varios años de espera, o de retraso, de cara a optimizar la infraestructura, que "ya acoge actualmente operaciones de aeronaves de gran capacidad", tal y como recuerda Aena, pero que con esta actuación permitirá adecuarla "a los estándares operativos más exigentes y responder a la evolución del tráfico aéreo y de las necesidades logísticas del sector de carga".

"Durante la ejecución de las obras, la pista 12R-30L permanecerá cerrada durante un periodo aproximado de cuatro meses, durante la primavera de 2027". Este era uno de los escolllos más importantes a conocer, ya que la afección al transporte de mercancías es ya conocida tanto por los gestores del aeropuerto como por las compañías que operan en él. Y es que durante este periodo de cierre "la operativa se trasladará a la otra pista del aeropuerto, de 3.032 metros de longitud", una infraestructura más corta que puede complicar los aterrizajes y despegues de los llamados cargueros puros, que solo se emplean para el transporte de mercancías y que, al pesar más, necesitan de más metros para la maniobra.

"Desde Aena se está trabajando tanto con las compañías aéreas, como con los agentes implicados y en coordinación con el Ministerio de Defensa, al ser este aeropuerto de utilización conjunta", ha asegurado Aena en su anuncio oficial, ya que están obligados a coordinarse con los usos militares que, con la pista larga operativa, suelen concentrarse en esta otra pista alternativa y que ahora deberán convivir durante cuatro meses de acuerdo con las exigencias de los vuelos militares y los de la operativa de carga.

Un hito "histórico" en Zaragoza

"Asimismo, está previsto actuar sobre los sistemas de frenado tanto de Zaragoza como de Gran Canaria. En el primero de los casos se sustituirá la barrera de frenado en superficie de la pista 30L por una escamoteable y, en el Aeropuerto de Gran Canaria, se llevará a cabo la sustitución de una de las barreras de frenado y otra barrera de configuración de red de la pista 21L, actualmente en superficie, por barreras escamoteables, además de acciones puntuales en la barrera de frenado de la cabecera 03R", ha añadido Aena

Además, el gestor público de los aeropuertos en España ha explicado que "esta actuación supone un hito clave para el Aeropuerto de Zaragoza y refleja el compromiso continuo por mejorar y adaptar sus instalaciones a las necesidades de sus clientes. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del aeropuerto y representa un avance muy significativo para la operativa diaria".