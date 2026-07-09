Cómo transformar tu casa sin obra: claves para acertar con pintura y papel pintado en Zaragoza

Entrar en una casa y sentir que le falta algo es más habitual de lo que parece. A menudo hay ganas de renovar, de actualizar ambientes o de dar un aire distinto a una estancia, pero no siempre está claro por dónde empezar. Las ideas llegan desde redes sociales, revistas o escaparates digitales, aunque convertir esa inspiración en una solución real exige algo más que gusto: hace falta criterio, experiencia y una buena elección de materiales de calidad.

Más allá de una tienda: asesoramiento que marca la diferencia

Ahí es donde establecimientos especializados como Romo han sabido hacerse un hueco en Zaragoza. Su valor no reside únicamente en ofrecer pintura, revestimientos o papeles decorativos, sino en brindar un asesoramiento profesional a la vez que ayudar a tomar decisiones con confianza para transformar cualquier proyecto en un espacio que hable realmente de uno mismo. En un momento en el que la oferta es infinita, contar con orientación personalizada permite elegir mejor el color, la textura o el acabado que más resuena con cada estancia, vivienda y, en definitiva, cada cliente.

Betina Delso, asesora de Romo, explica que “abarcamos muchos más sectores”, desde enmarcación a reformas integrales y también la instalación del papel.”

En este tipo de procesos, una de las claves está en saber leer el espacio. No funciona igual un tono en una estancia luminosa que en otra con poca luz natural, ni todos los diseños encajan del mismo modo en salones, dormitorios o zonas de paso. Por eso, tanto particulares como profesionales valoran cada vez más disponer de un lugar donde comparar opciones, resolver dudas y encontrar soluciones decorativas adaptadas a las necesidades reales de cada proyecto.

En ese sentido, Romo se convierte en un espacio en el que redescubrir el hogar y explorar “el mundo de posibilidades que ofrece”, ya que, como detalla Betina, asesoran “de forma personalizada”. Para ello, "intentamos conocer en cierta medida al cliente para poder entender sus necesidades y poder guiarle en el proceso". Por eso, crear un espacio seguro en el que pueda ser consciente de "lo que le gusta y lo que no y en el que comparta: qué siente al entrar en ella y qué quiere conseguir, con nosotros es clave", asegura.

“El cliente llega y nos cuenta cómo tiene su casa y la idea que lleva en la cabeza y le ayudamos a decidir.” Además, es un espacio donde crear barrio porque "no solamente aportamos nuestro granito de arena en los hogares de nuestros clientes. Algunos de ellos son emprendedores y les ayudamos a materializar sus proyectos, escogiendo de la mano: colores, materiales, composiciones…; que transmitan su personalidad y estilo.”

Romo es más que una tienda, ofrece un asesoramiento que marca la diferencia. / Laura Trives

Tendencias que están marcando la decoración de interiores

El mundo de la decoración evoluciona constantemente, y las paredes han pasado de ser un elemento secundario a convertirse en protagonistas.

Entre las tendencias actuales destacan:

Colores cálidos y tonos tierra , que aportan calma y naturalidad

, que aportan calma y naturalidad Papeles pintados con textura , capaces de dar profundidad y personalidad

, capaces de dar profundidad y personalidad Materiales que imitan acabados naturales , como lino, madera o piedra

, como lino, madera o piedra Combinaciones elegantes y equilibradas, donde menos es más

Estas tendencias no solo responden a una cuestión estética, sino también a una búsqueda de espacios más acogedores y funcionales.

Del “no sé por dónde empezar” a una elección acertada

Uno de los aspectos que más valoran quienes emprenden una reforma o redecoración es salir de la duda inicial. Muchas veces, el proceso arranca con una idea vaga o con referencias guardadas en el móvil que luego cuesta aterrizar. El acompañamiento experto permite convertir esa incertidumbre en una propuesta concreta, ajustada al estilo del cliente, al espacio disponible y al uso que tendrá cada estancia. Ese paso de la inspiración a la realidad es, precisamente, uno de los grandes valores del asesoramiento personalizado.

Cada hogar cuenta una historia. "Nuestras casas son testigo de cada versión de nosotros mismos, de cada momento que vivimos y, al final, en parte, trabajamos con espacios íntimos y emociones, al compartir con cada persona un tiempo considerable en el que apoyamos un proceso de cambio", explica Betina.

Además, una buena orientación evita errores frecuentes que pueden condicionar el resultado final: colores que oscurecen demasiado, estampados que recargan, materiales poco apropiados o elecciones que no encajan con la luz natural. Acertar desde el principio no solo ahorra tiempo y dinero, sino que mejora la percepción global del hogar. A veces, un cambio bien planteado transforma por completo la sensación del espacio sin necesidad de acometer grandes obras.

En Romo podrás encontrar desde papel pintado hasta molduras y pequeños detalles. / Laura Trives

Inspiración y soluciones para cada estancia

Cada espacio de la casa tiene sus propias necesidades, y las soluciones deben adaptarse a ellas:

Salones : papeles pintados en una pared principal para crear un punto focal

: papeles pintados en una pared principal para crear un punto focal Dormitorios : tonos suaves y texturas que inviten al descanso

: tonos suaves y texturas que inviten al descanso Espacios pequeños: colores claros o patrones sutiles que amplían visualmente

La clave está en encontrar el equilibrio entre estética y funcionalidad, algo que se consigue combinando inspiración y conocimiento técnico. Betina Delso resume que se trata de una experiencia “sin complicaciones”, puesto que “sin una gran inversión se puede cambiar una estancia entera solo con una pared”.

Su catálogo reúne desde papeles pintados de diferentes calidades y diseños para adaptarse a los diferentes requerimientos de cada propuesta y presupuesto, trabajando con una cuidada selección de casas de papel pintado como Coordonné, Elitis, MINDTHEGAP, Casamance, Sanderson o Morris & Co; hasta pinturas, además de telas, molduras, alfombras y otras opciones decorativas que amplían las posibilidades de cada proyecto.

En Romo te ayudarán a elegir entre un estilo más elegante, más cálido, más actual o más rústico. / Laura Trives

Un referente en Zaragoza para particulares y profesionales

Con el paso del tiempo, Romo se ha consolidado como un establecimiento de referencia para quienes buscan renovar su vivienda con garantías. Su catálogo reúne desde pinturas hasta papeles pintados, además de telas, molduras y otras opciones decorativas que amplían las posibilidades de cada proyecto. Esa variedad, unida al trato cercano y especializado, convierte la visita en algo más útil que una simple compra.

La tienda ha sabido posicionarse como un espacio al que acuden tanto quienes quieren dar un pequeño cambio a una habitación como quienes afrontan reformas de mayor alcance. La combinación de buen servicio, criterio decorativo y materiales seleccionados refuerza su papel dentro del sector en Zaragoza. En un mercado donde la diferencia muchas veces está en los detalles, ese acompañamiento profesional acaba siendo determinante

La tienda Romo se encuentra en la céntrica calle San Lorenzo de Zaragoza. / Laura Trives

"Ven a visitarnos y descubre todo lo que podemos crear juntos. Porque decorar es vivir de otra manera un espacio".