El programa Abierto por vacaciones llega a 104 colegios de Aragón este verano para favorecer la conciliación: "Solo me quedan dos semanas, pero quiero volver"

Destinado a estudiantes y también a familias. La iniciativa Abierto por vacaciones del Gobierno de Aragón llega este verano a 104 colegios de la comunidad, 99 de Educación Infantil y Primaria y 5 de Educación Especial, que permanecen abiertos durante julio con una programación de actividades lúdicas que hacen de él un "proyecto fundamental de conciliación para las familias".

Así lo ha descrito el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que este miércoles ha visitado el CEE Jean Piaget de Zaragoza, uno de los centros de Educación Especial que participan en el proyecto, junto a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín. El programa prevé atender a cerca de 4.500 alumnos este verano, entre los que está Roberto, que a sus 12 años canta jotas, hace breakdance y disfruta de las actividades que organiza Abierto por vacaciones como ir a la piscina, ver películas o jugar a fútbol.

"Yo nunca he estado en este cole, pero estoy aquí por las colonias, que me ha apuntado mi madre", ha compartido Roberto, que es alumno del colegio concertado de Educación Especial Los Pueyos (Villamayor de Gállego) y que ha expresado: "Solo me quedan dos semanas aquí, pero quiero volver". Según ha explicado Pablo Tainta, coordinador de Abierto por vacaciones en el Jean Piaget, en el centro cuentan con siete rutas escolares de autobús durante el verano, cuatro urbanas y tres rurales, y 114 alumnos. Juan, que a través de una tablet ha contado los juegos y actividades que más le gustan, también participa en el programa.

El presidente Jorge Azcón visita el CEE Jean Piaget, que participa en el programa Abierto por vacaciones. / FABIAN SIMON

Estos 114 estudiantes están divididos en diez grupos, y con ellos trabaja un equipo profesional formado por 39 monitores, 2 fisioterapeutas y un enfermero. Tainta ha indicado que estas cifras son mayores a las de años anteriores, ya que ha aumentado la demanda. El director del CEE Jean Piaget, Jesús Fredes, ha concretado que el colegio participó por primera vez en Abierto por vacaciones hace veinte años y entonces solo tenían 28 alumnos. Según ha indicado, eran el único centro de educación especial de la capital aragonesa integrado en el programa.

"Es un programa muy muy demandado, y cada año va creciendo", ha explicado Fredes. El programa dura cinco semanas y los alumnos pueden optar por media jornada, de 9.00 a 13.00 horas, o completa, hasta las 16.00 horas. El del Jean Piaget, va dirigido a alumnos con discapacidad comprendidos entre los 3 y los 21 años.

El Gobierno de Aragón destina 700.000 euros a los colegios de Educación Especial y ordinarios con alumnado con necesidades educativas especiales que participan en Abierto por vacaciones. El objetivo es destinarlos a recursos como comedor, transporte adaptado, fisioterapia y atención sanitaria. También los centros ordinarios pueden formar parte del programa.

Tainta ha informado que trabajan en "continuar los aprendizajes hechos durante el curso" así como en "fomentar y reforzar esa autonomía de las actividades de la vida diaria", además de otras de ocio con las que tratan de hacer el verano más "entretenido" a los alumnos y ofrecer a las familias confianza y conciliación. Además de realizar actividades en el propio centro, hacen actividades por el barrio con los estudiantes.

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"Abierto por Vacaciones es que los niños en verano, las niñas puedan disfrutar de sus vacaciones, que las familias estén tranquilas para poder conciliar, pero también es inclusión, también es conciliación, que es importantísimo en el ritmo de vida que hoy llevamos todos", ha expresado el presidente aragonés.