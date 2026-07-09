Menos de 10ºC: el pueblo de Aragón que resiste el calor y es uno de los más bonitos del Pirineo

Aragón es una de las Comunidades Autónomas más afectadas por las recientes olas de calor, llegando a temperaturas máximas de más de 40 °C en zonas como Hijar, Fraga o Alcañiz. Las noches tampoco son especialmente frías en general, con temperaturas cercanas a los 30 °C. Sin embargo, existen zonas dentro de Aragón en las que hay momentos de descanso.

La más notoria de estas áreas es el Pirineo aragonés, donde se encuentra el pueblo con la temperatura mínima más baja de todo Aragón, y una de las mínimas más bajas de toda España. Se trata de Benasque, un pueblo situado al noreste de Huesca. En la noche del 8 al 9 de julio, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzaron una temperatura mínima de 9,9 °C. Toda una excepción dentro del periodo de altas temperaturas que se están registrando esta semana en la comunidad.

Imágenes del Valle de Benasque / MANUEL FRANCOS GARCIA

Esta situación no es inusual. La zona de Benasque es una de las más frescas de Aragón, con unos 4 °C menos de media que Huesca capital, situada a 140 kilómetros, unas dos horas en coche. Esto convierte a la localidad pirenaica, situada a 1.140 metros de altitud, en la Comarca de Ribargoza, en una opción más que apetecible estos días de tórridas temperaturas y noches ecuatoriales para las personas que buscan huir del calor.

Uno de los pueblos más visitados del Pirineo

Benasque da nombre al Valle de Benasque, uno de los rincones más bellos en el corazón del Pirineo. Es una zona rodeada de naturaleza y en la que destaca la gastronomía y distintas actividades al aire libre, como el montañismo, el senderismo, el rafting o las rutas en caballo.

Esta localidad es una de las puertas de entrada al Parque Natural de Posets Maladeta, famoso por su glaciar. Este espacio, que representa los mejores ecosistemas de alta montaña de la Península Ibérica y que está formado por 33.440 hectáreas, concentra más de 45 picos que atraen cada verano a miles de aficionados a las actividades de alta montaña.

Parque Natural Posets Maladeta / Turismo de Aragón

Además de la impresionante naturaleza, el Valle de Benasque posee una arquitectura única gracias a la influencia del estilo románico. Estas características construcciones son reconocibles por su uso de la piedra y sus arcos de medio punto. Dada la influencia de la Iglesia en esa época, las mayores expresiones de este estilo se pueden encontrar en Monasterio de los Santos Justo y Pastor, en Urmella o en la Iglesia San Andrés, en Sos; entre otros. Por este mismo motivo, recorrer los cascos antiguos de los pueblos situados en esta zona puede suponer una experiencia más que enriquecedora.

Una de las mejores escapadas para huir del calor

Además de su increíble naturaleza, Benasque posee otros atractivos menos conocidos. Por ejemplo, dentro de su gastronomía, destaca la calidad de sus carnes. Esto se debe a la cultura de ganadería extensiva que se tiene en la zona. Entre ellas, las más recomendadas son la ternera y el ternasco. Quienes las prueban mencionan su textura tierna y sabor intenso como sus cualidades más notorias.

Noticias relacionadas

La cocina del Valle de Benasque también cuenta con opciones vegetarianas. Dentro de estas se incluirían cremas de distintas plantas y platos con ingredientes frescos procedentes de las huertas del valle. El plato más destacado es el "recau", un potaje tradicional de la zona elaborado a base de hortalizas.