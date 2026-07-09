La Universidad de Zaragoza estrenará tres grados el próximo curso, uno de ellos íntegramente en inglés

Más opciones. La Universidad de Zaragoza ha ampliado su oferta y el próximo curso escolar, 2026-2027, contará con tres nuevas titulaciones. A Medicina en el campus de Teruel, grado muy reclamado por la alta demanda que presenta en la comunidad que se estrenará en septiembre, se suma un programa conjunto de Filología Hispánica y Estudios Clásicos (HispaClas) en Zaragoza. Este comenzará con cinco plazas, que ya se han cubierto, y para acceder a él se necesita un 12,814, una de las notas de corte más altas de este curso.

Además del doble grado de Filología Hispánica y Estudios Clásicos, el campus público aragonés contará a partir de septiembre con su primer grado impartido íntegramente en inglés: International Business. Para acceder a esta nueva carrera, que comienza con 75 plazas en el campus de Zaragoza, se exige un 10,730. El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la universidad, Miguel Ángel Barberán, explicó que se trata de una nota "alta" que "está bien" al tratarse de una titulación todavía por estrenar y que ha recibido un número de solicitudes "importante".

El grado de Medicina en Teruel completa la lista de nuevas titulaciones para el próximo septiembre. En el campus turolense se impartirán los dos primeros cursos y los alumnos terminarán sus estudios en el campus de Zaragoza, como sucedía en Huesca hasta 2024-2025. La oferta es de 45 plazas y se estudiará en las instalaciones del nuevo Obispo Polanco, que es un hospital universitario. Con esta ampliación, la carrera se podrá estudiar en las tres provincias aragonesas.

Además del estreno de grados, la Universidad de Zaragoza ha desdoblado dos titulaciones que a partir del curso que viene se podrán estudiar tanto en modalidad presencial, opción con la que ya contaban, como en virtual. Son Gestión y Administración Pública, en Huesca, e Ingeniería Electrónica y Automática, en Teruel. Mientras para acceder al primero se requiere un aprobado (5,00), para el segundo se exige un 8,50 en este momento. Las notas de corte para estudiarlos presencialmente son un 5 y un 8,13 respectivamente.

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La Universidad de Zaragoza continúa trabajando en ampliar su oferta y el siguiente paso será la puesta en marcha del grado de Farmacia en el campus de Huesca y el de Ingeniería Aeroespacial en Teruel. Ambos están proyectados para el curso 2027-2028.