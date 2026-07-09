Los vecinos de Albelda se vuelcan con el operativo antiincendios: "Hemos hecho una paella para 300 personas"

Han sido 24 horas en vilo en las que los vecinos de la localidad de Albelda han dado lo mejor de sí para ayudar, en mayor o menor medida, a extinguir el incendio que se declaró en Castillonroy este miércoles y que obligó a confinar la localidad por la cercanía de las llamas y el humo.

El miedo dio paso a la gratitud y, este jueves, los miembros de la peña Lo Magré de Albelda no se lo han pensado dos veces y se han movilizado para cocinar dos grandes paellas que han dado de comer a un operativo de unas 300 personas. "No puedo decir otra cosa: en estos momentos solo siento orgullo por mi pueblo", confiesa Lucía Fernández, concejala de la localidad.

Con el susto todavía en el cuerpo, la calma ha llegado a primera hora con la notificación del ES-Alert para desconfinar el municipio. Ha sido el peor trago de un fuego que se movió "muy, muy rápido", con rachas de viento que en cuestión de pocas horas acercaron las llamas y el humo desde el término de Castillonroy hasta las puertas de Albelda. "Enseguida vimos cómo las llamas se acercaban, estaban a las puertas del pueblo porque había unas rachas de viento tremendas. Al final de la tarde nos confinaron y la gente respondió con calma y acatando las recomendaciones", añade Fernández, ya aliviada después de una noche "en tensión". La mayor preocupación se centraba en la residencia de ancianos que tiene el IASS, con más de 50 plazas. "La mayoría de los usuarios tiene problemas de movilidad y eso era lo que más nos preocupaba: tener que hacer un desalojo rápido con personas tan vulnerables", añade la edil.

Pero el día empezaba con buenas noticias, aunque la pasada noche no la olvidarán sus casi mil vecinos. Cuando llegó la notificación del confinamiento "con puertas y ventanas cerradas", los vecinos más jóvenes de la localidad ayudaron a los mayores del lugar y trataron de transmitirles calma. "Después, los agricultores se centraron en hacer cortafuegos y nos han dicho desde el operativo que eso fue clave para proteger el pueblo", recalcan.

Preparación de la paella en la peña de Albelda. / Servicio Especial

Entre tensión y agradecimiento, llegó la decisión de los miembros de la peña Lo Magré de liarse la manta a la cabeza y preparar comida para todo el que les había ayudado a extinguir las llamas. "En local de la peña nos pusimos a hacer una paella de arroz con carne para todos los operativos que están defendiendo el incendio de Albelda. Nos ayudó también con su colaboración donándonos los ingredientes la Cooperativa San Isidro y a empresa Ilerset de Lérida", explica Anabel Coll, presidenta de la peña. Un gesto altruista que quedará en la memoria de los bomberos del Infoar, de la UME, de la DPH y del Ayuntamiento de Zaragoza.

De la mano de la recién creada Agrupación de Protección Civil de la comarca de La Litera, que se fundó hace apenas tres meses, la colaboración ciudadana está siendo ejemplar en una zona que acumula dos graves incendios en apenas quince días, después de que el de Tamarite se expandiera por más de 3.000 hectáreas.

La cooperación ciudadana ha llegado también de la mano de otras empresas del municipio y de los del entorno, que han puesto su granito de arena llevando cámaras frigoríficas al puesto de mando avanzado para garantizar bebidas frescas a los miembros del operativo.

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"Han sido muchas horas de calma tensa pero es verdad que el cambio de viento nos dio un alivio y la rapidez del operativo nos ha ayudado a controlar la situación cuando ayer todo parecía mucho más complicado", añade la concejala de Albelda.