Aída Ribalta, mantenedora de las Fiestas de Barbastro 2026

La directiva barbastrense Aída Ribalta Bardají, directora de Recursos Humanos del Grupo Suárez y recientemente reconocida con el galardón nacional Mujer Líder Transformadora 2026, será la Mantenedora de las Fiestas de Barbastro 2026, que la ciudad celebrará del 4 al 8 de septiembre. Su designación se ha dado a conocer este 10 de julio de la mano de la concejala de Fiestas, Elena Olivera, y del alcalde, Fernando Torres.

Natural de Barbastro, Aída Ribalta ha desarrollado una brillante trayectoria profesional en el ámbito de la dirección de personas y el liderazgo empresarial. Actualmente ocupa la Dirección de Recursos Humanos de Joyerías Suárez y de Aristocrazy, dos de las firmas de alta joyería más prestigiosas de España, desde donde impulsa políticas innovadoras de desarrollo del talento, liderazgo, bienestar y cultura corporativa.

Su visión estratégica y su compromiso con las personas la han convertido en una de las profesionales más reconocidas del sector de los recursos humanos en nuestro país. Ese trabajo fue reconocido recientemente con el premio Mujer Líder Transformadora 2026, un galardón de ámbito nacional que distingue a mujeres que impulsan modelos de liderazgo basados en la innovación, la transformación de las organizaciones y el desarrollo del talento humano.

Su vínculo con Barbastro se ha mantenido siempre muy estrecho y, tanto es así, que esta primavera fue la encargada de inaugurar el ciclo ‘Miradas que lideran en femenino’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barbastro y el Museo Diocesano que reunió a destacadas mujeres referentes del ámbito empresarial para reflexionar sobre liderazgo, talento e innovación.

Noticias relacionadas

En su intervención, Ribalta compartió su experiencia profesional y reflexionó sobre los valores de la marca personal, la coherencia y la elegancia como pilares del liderazgo, convirtiéndose en una de las protagonistas del programa municipal con motivo del Día Internacional de la Mujer. La ya Mantenedora de las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora 2026 es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctoranda en Derecho y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo, donde desarrolla una investigación sobre la gestión del bienestar de las personas en la empresa familiar. Cuenta, además, con formación de posgrado en dirección de empresas, recursos humanos y liderazgo.