Aragón aumenta en 748 millones su gasto en políticas sociales, pero estas pierden peso en el presupuesto total

Un presupuesto cada vez menos social. Es el análisis al que apunta el informe sobre gasto social en Aragón que ha realizado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales basándose en datos del Ministerio de Hacienda. Estas cifras oficiales revelan que el porcentaje de inversión dedicada a sanidad, educación y servicios sociales, está cada vez más lejos del 70% y se acerca al 60%, lo que indica una tendencia a la baja que, matiza Gustavo García, el portavoz de la organización en la comunidad, es "sostenida pero ligera" y se da en todos los territorios.

El informe sobre gasto social en Aragón analiza los presupuestos a partir del año 2007 hasta 2024, última fecha en la que se tiene registro de lo liquidado porque, recuerda García, "una cosa es lo que se presupuesta y otra la que se gasta". También se incluyen datos de 2025, pero con la consideración de que este es presupuesto definitivo que puede sufrir variaciones cuando se eleve a liquidado, lo que García informa que es común en el caso del gasto sanitario; y de 2026, aunque este es presupuesto inicial que no es comparable en la serie.

Con esa premisa, el informe analiza los gastos de los últimos cinco años -de 2020 a 2025- en Aragón, periodo en el que la inversión destinada a políticas sociales se incrementa en 748,8 millones (un 18,6%) al pasar de 4.036 euros a 4.785 euros. Esta subida revierte en un aumento del coste por habitante, que pasa de 3.045 euros en la pandemia a 3.537 un lustro más tarde. A pesar de ello, el porcentaje que representan estas políticas sociales en el presupuesto se resude en 5,5 puntos: del 64,6% pasa al 59,1%.

Mejorar la eficiencia del gasto sanitario

García explica que este análisis sitúa a Aragón "en la línea media" con otras comunidades, y precisamente por eso considera clave examinar cada política -sanidad, educación y servicios sociales- por separado. La sanitaria es primera en el podio, el gasto social más importante en la comunidad, dice el informe. Es, entre las tres, en la que más se ha incrementado la inversión. Según revela el informe, se ha incrementado en 598 millones (un 25,3%) desde 2021 hasta 2024, último año en el que se tiene registro de presupuesto liquidado.

La cifra posiciona a Aragón como la sexta comunidad en la que la sanidad tiene mayor peso en el presupuesto. Ocupa esta misma posición si se atiende a los datos de gasto por habitante. El motivo por el que, a pesar de este incremento, el sistema sanitario público está cada vez más debilitado, y así lo llevan denunciando de un tiempo a esta parte pacientes, asociaciones y profesionales sanitarios, que han llegado incluso a ir a la huelga desde distintas especialidades para reclamar mejoras, está para García en la eficiencia.

"No hace falta solo gastar más, sino mejorar la eficiencia", subraya el portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de Aragón. Según indica, el año pasado, el Gobierno aragonés invirtió más de uno de cada tres euros de su presupuesto a sanidad, proporción adecuada que da fuerza al argumento de García.

"Todo el dinero que se destine a sanidad se gastará, por eso el esfuerzo del Gobierno tiene que dirigirse a mejorar la eficiencia, lo que debería ser una obsesión. Los equipamientos son muy caros, y la población envejece, por lo que no solo hay que aumentar el gasto, que eso también implica subirlos impuestos, sino pensar en introducir la telemedicina o la atención hospitalaria en las residencias, porque abaratará costes de servicio y garantizará calidad", desarrolla.

Un nivel "bastante bajo" en educación

El escenario es algo diferente en Educación, donde según los datos del Ministerio de Hacienda expuestos en el informe es, de las tres que hay, la segunda política social más importante en Aragón. Pero esta posición no la hace tener un buen nivel, asegura García. "En comparación con otras comunidades estamos en un puesto bastante bajo", lamenta. Es el decimocuarto en cuanto a porcentaje del presupuesto que recibe y el décimo en cuanto a gasto por habitante.

Como la sanidad, la educación vive en Aragón tiempos convulsos, marcados por distintas denuncias que en el último curso se han acentuado con el impulso a la concertación del Bachillerato, ahora frenada aunque de forma temporal. Más allá de esta apuesta que la pública considera "innecesaria", los profesores han denunciado sus condiciones laborales y retributivas y deficiencias en las infraestructuras de los centros que desde el departamento aseguran que vienen de tiempo atrás. Desde la consejería han subrayado que la inversión que ha hecho el Gobierno de Azcón en educación pública es "la mayor de la historia".

Los datos en los que se basa el informe indican que, entre 2021 y 2024, el gasto en educación se ha incrementado en Aragón en 270 millones (un 21%). García señala que el problema que lleva a las quejas está en la calidad y en la posición que ocupa la comunidad aragonesa respecto a otras.

La parte más afectada es la de servicios sociales, señala el informe. Si se compara con otros territorios, el gasto destinado a esta política en Aragón es el penúltimo más bajo, y solo las Islas Baleares destinan menos presupuesto. García matiza que realmente la aragonesa ocupa "el último lugar porque en las Baleares las competencias de esta materia las tienen los cabildos y no el gobierno".

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Desde 2021 hasta 2024, la inversión de Aragón en servicios sociales ha aumentado en 54 millones (un 13%), cifra insuficiente para García. "Lo hemos venido diciendo: en dependencia tenemos la cara y la cruz porque somos rápidos en atenciones pero tenemos servicios de bajo coste, y eso explica que no gastamos", sostiene.