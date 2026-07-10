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Solidaridad institucional

Aragón se vuelca con las víctimas de la tragedia de Almería

Todas las instituciones aragonesas convocan minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del incendio de Almería que se ha cobrado 11 vidas y en el que hay más de 20 desaparecidos

Diputados aragoneses, con la presidenta de las Cortes, María Navarro, al frente, han guardado un minuto de silencio.

Diputados aragoneses, con la presidenta de las Cortes, María Navarro, al frente, han guardado un minuto de silencio. / Cortes de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Las Cortes de Aragón han guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en Los Gallardos (Almería) y como muestra de solidaridad con sus familias, con las personas heridas y con todos los vecinos afectados por el grave incendio registrado en la localidad almeriense.

El acto ha estado encabezado por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, quien ha trasladado, en nombre de la Cámara autonómica, el pésame y el afecto del Parlamento aragonés al conjunto del pueblo andaluz en estos momentos de dolor.

Navarro ha expresado también el reconocimiento y agradecimiento de las Cortes de Aragón a todas las unidades de extinción de incendios, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, personal sanitario, protección civil y voluntarios que están trabajando sobre el terreno, "por su entrega, profesionalidad y compromiso en unas circunstancias extraordinariamente difíciles".

La presidenta del Parlamento autonómico ha señalado que este minuto de silencio representa "el respeto, la solidaridad y el recuerdo hacia las víctimas y sus familias", así como el apoyo institucional a todas las personas afectadas por esta tragedia.

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La corporación del Ayuntamiento de Zaragoza también ha mostrado sus respetos a las víctimas a las puertas del consistorio. / Ayuntamiento de Zaragoza

También la corporación del Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio acaecido en la localidad almeriense de Los Gallardos. "Nuestro sentido pésame a familiares y allegados", han expresado.

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