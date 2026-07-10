El Colegio de la Abogacía de Madrid condecora a Belloch por su su impulso a la justicia gratuita

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha concedido la medalla de la Encomienda de la Hermandad del ICAM al exministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en el último Gobierno de España presidido por Felipe González, en reconocimiento a su impulso para aprobar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Con motivo del 30 aniversario de la aprobación de esta ley, el ICAM ha querido reconocer a Belloch su "contribución institucional a la consolidación de la justicia gratuita como servicio público esencial y al fortalecimiento del derecho de defensa".

En sus palabras de agradecimiento, el exministro ha compartido el reconocimiento con los responsables de los colegios de la abogacía, los juristas, los equipos ministeriales y los representantes parlamentarios que promovieron y desarrollaron la reforma.

Belloch ha recordado que el proceso había comenzado antes de su llegada al ministerio y mencionó, entre otros, el trabajo de Tomás de la Quadra, Fernando Pastor, Joaquín de Fuentes, José María Collado, Miguel Cid, Fernando Escribano y Carlos Carnicer, así como el respaldo de los distintos grupos parlamentarios.

Asimismo, ha situado la trascendencia de la norma más allá de la organización de una prestación pública. "La justicia gratuita no implica solo organizar un servicio al ciudadano que carece de recursos económicos suficientes para litigar. Está en la esencia de los principios constitucionales", ha afirmado el que también fuera alcalde de Zaragoza.

Juan Alberto Belloch Julbe es magistrado y político. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, ministro de Justicia e Interior entre 1993 y 1996, diputado, senador y alcalde de Zaragoza entre 2003 y 2015.

Su trayectoria pública ha estado especialmente vinculada a la modernización de la justicia, la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional del Estado de Derecho.

Cambios en la sociedad

Durante el acto de recorrido por los treinta años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha ensalzado que Belloch, como ministro de Justicia durante la etapa en la que se impulsó y aprobó la norma, reivindicó el carácter colectivo de aquella reforma, defendió la plena vigencia de sus fundamentos constitucionales y se mostró partidario de actualizarla para responder a los profundos cambios experimentados por la sociedad y el sistema de justicia desde 1996.

En la laudatio, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que la Ley 1/1996 transformó el principio de igualdad ante la justicia en un sistema público organizado, dotado de procedimientos, requisitos y un reconocimiento formal del derecho.

Su objetivo era tan elemental como decisivo: evitar que una persona pudiera quedar fuera de los tribunales por no disponer de recursos para pagar su defensa.

"La justicia gratuita no era una concesión caritativa, sino la garantía práctica de un derecho constitucional: el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad", ha subrayado Ribón.

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Bajo el impulso político del Ministerio dirigido por Belloch, añadió, se trató de "convertir el viejo ideal de igualdad ante la ley en una realidad cotidiana para quienes carecían de recursos", ha concluido.