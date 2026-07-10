El estudio que desmonta uno de los grandes mitos de Aragón: el medio rural ya no se vacía

Durante años el medio rural de Aragón ha estado asociado casi exclusivamente a una imagen de despoblación, envejecimiento y decadencia. Un nuevo estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), sin embargo, cuestiona de forma frontal ese relato. Tras analizar durante más de 300 páginas la evolución económica y social de las 33 comarcas rurales entre 2014 y 2024, el organismo concluye que el principal problema ya no es la despoblación generalizada, sino seguir interpretando el territorio con categorías que no responden a la realidad actual.

La primera conclusión resulta casi provocadora. "No hay despoblación en el mundo rural aragonés en 2025", afirma el informe, elaborado por un equipo de seis economistas de la Universidad de Zaragoza, dirigido por el catedrático Marcos Sanso Frago e integrado por Fernando Sanz Gracia, Luis Lanaspa Santolaria, Marcos Sanso Navarro, Rafael González Val y María Vera Cabello. El trabajo combina técnicas econométricas, estudios comparativos, entrevistas a expertos y casos de éxito para formular propuestas específicas para cada territorio.

El estudio recuerda que la población rural aumentó en 1.560 habitantes el pasado año, hasta superar las 302.600 personas, prolongando una tendencia iniciada tras la pandemia. También crecieron las tres provincias y, de las 33 comarcas, 24 ganaron población.

Más riqueza que el conjunto de Aragón

Para las autores, buena parte del debate público continúa instalado en un diagnóstico que ya no explica la situación actual. El documento critica que siga proyectándose una imagen "claramente derrotista" del medio rural, alimentada durante años por el relato de la España vaciada, cuando numerosos indicadores apuntan en dirección contraria.

"No ayuda a luchar contra la despoblación mantener la idea de que todo sigue igual cuando los datos muestran que el fenómeno se está revirtiendo", sostiene el estudio, que llega incluso a cuestionar algunas interpretaciones difundidas en medios de comunicación sobre la evolución demográfica reciente.

La sorpresa del informe no termina en la evolución demográfica. El análisis económico concluye que el medio rural aragonés ha crecido durante la última década a un ritmo superior al conjunto de la comunidad. Entre 2014 y 2023 el PIB rural aumentó a una tasa anual del 3,1%, frente al 1,32% registrado por Aragón en su conjunto. Como consecuencia, el peso del medio rural dentro de la economía aragonesa ha pasado del 14,3% al 17,1%. Además, la rentabilidad y la productividad empresarial también superan la media autonómica. “Estos datos sólo tienen la lectura de que en el medio rural aragonés hay buenas oportunidades y hay quien las está aprovechando”, concluye el CESA.

La inmigración vuelve a ser decisiva

Igual que ocurre en el informe socioeconómico del CESA presentado este jueves, el estudio identifica un actor imprescindible para explicar esta evolución: la inmigración. Los modelos econométricos elaborados por los investigadores concluyen "con mucha rotundidad" que el incremento de población extranjera constituye el principal factor que explica el crecimiento de numerosos municipios. Según las simulaciones realizadas, un aumento del 1% de la población inmigrante puede traducirse en incrementos de hasta el 0,8% en la población total de algunas comarcas.

El documento sostiene además que buena parte del futuro del Aragón rural dependerá de la capacidad para atraer e integrar nuevos residentes procedentes del extranjero y reclama políticas específicas para facilitar su asentamiento. Entre las propuestas aparece también la necesidad de favorecer la llegada de jóvenes y potenciar el emprendimiento.

El empleo también rompe el tópico

El estudio también dibuja un mercado laboral mucho más dinámico de lo que suele asociarse al medio rural. Entre 2014 y 2024 el empleo evolucionó de forma favorable en buena parte de las comarcas, con un crecimiento especialmente intenso tras la pandemia. El aumento de la afiliación a la Seguridad Social y la reducción del desempleo se apoyan en una economía cada vez más diversificada y en la capacidad de numerosos municipios para atraer nuevos residentes y trabajadores.

Los investigadores subrayan que el crecimiento del empleo está estrechamente vinculado a la llegada de población inmigrante, cuya incorporación ha permitido cubrir vacantes en sectores con dificultades para encontrar mano de obra y sostener la actividad económica. Al mismo tiempo, advierten de que persisten importantes diferencias entre comarcas y que las políticas de empleo deben adaptarse a la realidad de cada territorio, impulsando el emprendimiento, la innovación y la diversificación productiva allí donde el mercado laboral presenta mayores debilidades.

Otro de los mensajes más novedosos del informe consiste en abandonar la idea de que todos los territorios tienen los mismos problemas. El estudio analiza individualmente las 33 comarcas mediante trece indicadores diferentes -demografía, empleo, productividad, infraestructuras, dinamismo económico o especialización empresarial- y concluye que las recetas generales apenas sirven para explicar una realidad extraordinariamente diversa. Cada comarca dispone incluso de un diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) propio y de propuestas específicas de actuación.

Ranquin por comarcas

El ranquin que recoge el estudio sitúa a Ribagorza como el territorio rural con mejor comportamiento global de Aragón, seguida por Alto Gállego, Sobrarbe, la comarca Central y la Hoya de Huesca. En el extremo opuesto aparecen Aranda, Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras, Maestrazgo y Comunidad de Calatayud.

Lejos de atribuir la evolución únicamente al turismo o a la agricultura, el estudio identifica múltiples factores de desarrollo. Entre ellos destacan la diversificación económica, la cercanía a polos urbanos capaces de irradiar actividad, la especialización en determinados sectores productivos, la existencia de clústeres empresariales, unas buenas infraestructuras y la capacidad para atraer población inmigrante. También reclama abandonar políticas homogéneas para todo Aragón y sustituirlas por actuaciones adaptadas a las necesidades concretas de cada comarca y municipio.

La principal conclusión del informe es que el reto del medio rural no consiste únicamente en combatir la despoblación, sino en cambiar la forma de mirarlo. "Hay una gran brecha entre el comportamiento real del medio rural aragonés y la imagen predominante que existe sobre él", resumen los investigadores del CESA. Insistir únicamente en el discurso de la decadencia, sostienen, acaba perjudicando al propio territorio porque desincentiva inversiones, proyectos empresariales y nuevas iniciativas. Frente a ello, proponen construir un nuevo relato apoyado en datos y en los numerosos casos de éxito identificados en las tres provincias aragonesas.